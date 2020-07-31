...HEAT ADVISORY IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 7 PM EDT THIS
EVENING...
* WHAT...HEAT INDEX VALUES UP TO 106 EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF NORTHEAST SOUTH CAROLINA AND SOUTHEAST
NORTH CAROLINA.
* WHEN...FROM NOON TODAY TO 7 PM EDT THIS EVENING.
* IMPACTS...HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY MAY CAUSE HEAT
ILLNESSES TO OCCUR.
* ADDITIONAL DETAILS...A HEAT ADVISORY MEANS THAT A PERIOD OF HOT
TEMPERATURES IS EXPECTED. THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES
AND HIGH HUMIDITY WILL CREATE A SITUATION IN WHICH HEAT
ILLNESSES ARE POSSIBLE. TO REDUCE THE RISK OF HEAT ILLNESS
DURING OUTDOOR WORK, IT'S RECOMMENDED TO DRINK PLENTY OF FLUIDS
AND SCHEDULE FREQUENT REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED
ENVIRONMENTS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
ANYONE OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED
LOCATION. HEAT STROKE IS AN EMERGENCY! CALL 9 1 1.
NEVER LEAVE PETS OR CHILDREN UNATTENDED IN VEHICLES. WITH OUTSIDE
TEMPERATURES IN THE 90S, TEMPERATURES INSIDE A CAR COULD EASILY
SURPASS 120 DEGREES IN 15 TO 30 MINUTES.
IF YOU HAVE TO WORK OR SPEND TIME OUTSIDE, WEAR LIGHTWEIGHT,
LIGHT COLORED AND LOOSE FITTING CLOTHING. SCHEDULE FREQUENT REST
BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS AND DRINK PLENTY
OF FLUIDS.
OUTSIDE PETS AND LIVESTOCK SHOULD HAVE ACCESS TO A SHADED
ENVIRONMENT WITH PLENTY OF DRINKING WATER AVAILABLE.
&&
DOUGH