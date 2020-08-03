HARTSVILLE – Gospel in the Park returns to Pride Park on Aug. 9 from 5 to 8 p.m. The theme is “Bringing Unity into our Community.”

This is Gospel in the Park Series’ 13th year in Pride Park. The August event is Back to School: Youth Alive with School Supplies.

It’s a free outdoor event.

“We enjoy bringing gospel entertainment to our community,” said organizer Barbara Carraway.

Devotional service will be render by Evangelist Traci Williamson of King of Kings World Outreach Ministry. Charles P. Wright is pastor of King of Kings.

Entertainment will be furnished by Anisha Greene, soloist, Violinist TeQuane Coe, and Voice United, all of Hartsville, along with Mt. Carmel Praise Team of Timmonsville and others.

Tanya Baker, BSNRN.CIC, director of Infection Control and Employee Health at Carolina Pines Regional Medical Center, will speak.

She is a resident of Jefferson and has worked at Carolina Pines Regional Medical Center for the last 24 years. She has served as director of Infection Control for the past eight years at CPRMC. She is board certified by the Board of Infection Control and Epidemiology.  

“Infection control nurses work diligently to identify, prevent and contain infectious outbreaks in healthcare settings,” Baker said. “I play a major role now during the Covid-19 pandemic working hard to keep our patients, staff and visitors safe.  I also work with DHEC as a Covid-19 contact investigation nurse.”  

She is a member of Word of Life Fellowship Church in Cheraw and serves as a board member of the SC Cancer Alliance.  

“We would like to thank all of our wonderful sponsors and supporters. It’s a blessing,” Carraway said. “Due to the coronavirus we asking everyone to wear your mask and social distancing will be enforced.”

To receive school supplies, children need to be accompanied by a parent.

Bring your ow lawn chairs. For more information, call Barbara Carraway 843-409-5241

aarvidson@hartsvillemessenger.com

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March 18, 2020 #3

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