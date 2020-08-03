COLUMBIA, S.C. — South Carolina Attorney General Alan Wilson has joined a coalition that's asking the Ninth Circuit Court of Appeals to protect the religious freedoms of public employees. 

Wilson is among 21 state attorneys general to sign on to an amicus brief filed with the Ninth Circuit Court of Appeals involving the suspension of Joe Kennedy, a high school football coach at Bremerton (Washington) High School, for praying silently on the field after each game. 

The brief argues that denying public employees the right to engage in private religious expression, such as kneeling in silent prayer for less than a minute, also directly threatens religious diversity. And by forcing employees to forgo their constitutionally protected right to religious liberty, public institutions ensure that their employees must either hide their beliefs entirely or hold no religious beliefs at all.

The Ninth Circuit includes the Districts of Alaska, Arizona, California, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Washington, Guam and the Northern Mariana Islands. 

California is subdivided into four districts: Central, Eastern, Northern, and Southern. Washington is divided into two districts: Western and Eastern.  

“No reasonable person would believe that Coach Kennedy’s silent prayers on the football field are government endorsement of religion, so the school district cannot justify its actions under the Establishment Clause,” Wilson said in a media advisory. “The school district’s action demonstrates hostility toward religion. It’s basically saying that public employees cannot exercise their right to worship without fear of losing their jobs.”

After he was suspended, a lower court ruled against Kennedy. Kennedy's appeal went through the Ninth Circuit on its way to the Supreme Court. 

At the Supreme Court, Justice Samuel Alito — joined by Justices Clarence Thomas, Neil Gorsuch, and Brett Kavanaugh — expressed concern that the lower courts had improperly read the Establishment Clause of the First Amendment to the Constitution to require school control over virtually everything an employee does, even when off duty. 

The case was redirected back to the lower court, which again ruled against Kennedy. 

Kennedy has once again appealed to the Ninth Circuit. 

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