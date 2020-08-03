FLORENCE, S.C. — Five runners set off Monday morning from Darlington on a 397-mile journey around the Midlands and Pee Dee to highlight the 397 law enforcement officers who have died in the line of duty — three of them within the past year.

This is the second year for the Fallen Officers Memorial Run.

The run was organized by Darlington businessman and Mayor Curtis Boyd and will end Saturday at the State House Police Memorial in Columbia.

"We'll make a big circle, come back through Darlington and head to Columbia, Boyd said during a stop at the Florence Police Department on Evans Street.

Earlier in the day the run stopped in Vintage Place Subdivision where, in 2018, two law enforcement officers — Florence police Sgt. Terrence Carraway and Florence County Sheriff's investigator Farrah Turner — were shot and killed in an ambush when they arrived at a residence to either serve a warrant or in mutual aid to those who did.

The run, later in the morning, stopped at Florence Regional Airport where airport public safety officer Jackson Ryan Winkeler was shot and killed in a traffic stop on airport property.

From the airport the run was next scheduled to hit the Florence County Law Enforcement Complex in Effingham and then head toward Turbeville.

Each of the five runners — Boyd, Danny Watson, Staff. Sgt. Phillip Cox, Daniel Johnson and Andy Parker — would account for a little more than 13 miles a day on the journey and would otherwise ride in support vehicles.

Others runners joined in, and dropped out of, the run as it wound its way through Florence and Darlington counties.

Boyd said the run this year will hit Bennettsville, Dillon, Hartsville, Cheraw, McBee, Elgin, Lugoff, Camden, Sumter and Manning — at least.

"We're just trying to get attention out, let them know we back the blue and be here for the officers families, Boyd said.

The run is also a fundraiser for the Sgt. Terrence Carraway Fallen Memorial Park which is being constructed on Main Street in Darlington. That park will name and honor the state's fallen law enforcement officers. Boyd has set up a Go Fund Me page toward that end.

The run is sponsored by Pee Dee Electric Cooperative, Florence Regional Airport, Fitness World Gym and Marlboro Electric Cooperative/Marlboro Development Team.

Digital Editor Matt Robertson is a veteran journalist who has fulfilled just about every role that a newspaper has and now serves as a key member of the Morning News' newsroom by maintaining SCNow.com and covering the occasional story and photo assignment.

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