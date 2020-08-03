THIS PRODUCT COVERS SOUTHEAST NORTH CAROLINA AND NORTHEAST SOUTH CAROLINA
**HURRICANE CONDITIONS SPREADING ONTO THE COAST OF EASTERN SOUTH
CAROLINA AND SOUTHEASTERN NORTH CAROLINA**
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- THE TROPICAL STORM WARNING HAS BEEN CANCELLED FOR DILLON,
FLORENCE, MARION, AND WILLIAMSBURG
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR BLADEN, COLUMBUS,
NORTHERN HORRY, AND ROBESON
- A HURRICANE WARNING AND STORM SURGE WATCH ARE IN EFFECT FOR
COASTAL NEW HANOVER AND COASTAL PENDER
- A STORM SURGE WARNING AND HURRICANE WARNING ARE IN EFFECT FOR
COASTAL BRUNSWICK, COASTAL GEORGETOWN, AND COASTAL HORRY
- A HURRICANE WARNING IS IN EFFECT FOR CENTRAL HORRY, INLAND
BRUNSWICK, INLAND GEORGETOWN, INLAND NEW HANOVER, AND INLAND
PENDER
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 50 MILES SOUTHWEST OF WILMINGTON NC OR ABOUT 20 MILES
EAST-NORTHEAST OF MYRTLE BEACH SC
- 33.8N 78.5W
- STORM INTENSITY 85 MPH
- MOVEMENT NORTH-NORTHEAST OR 20 DEGREES AT 22 MPH
SITUATION OVERVIEW
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ISAIAS RECENTLY MADE LANDFALL IN SOUTHERN NORTH CAROLINA. WINDS OF
TROPICAL STORM INTENSITY INLAND WITH HURRICANE FORCE ALONG THE COAST
WILL REMAIN A THREAT FOR THE NEXT SEVERAL HOURS. HEAVY RAINFALL MAY
CAUSE ISOLATED INSTANCES OF FLASH FLOODING DURING THE NEXT FEW HOURS.
ISAIAS WILL QUICKLY MOVE NORTH OVERNIGHT WITH CONDITIONS IMPROVING
AROUND DAYBREAK.
POTENTIAL IMPACTS
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* WIND:
PREPARE FOR DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS
NORTHEAST SOUTH CAROLINA AND SOUTHEAST NORTH CAROLINA EAST OF
I-95. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- SOME DAMAGE TO ROOFING AND SIDING, ALONG WITH DAMAGE TO PORCHES
AND AWNINGS. A FEW BUILDINGS EXPERIENCING WINDOW, DOOR, AND
GARAGE DOOR FAILURES. DAMAGE TO VULNERABLE STRUCTURES SUCH AS
CARPORTS, SHEDS AND MOBILE HOMES IS POSSIBLE.
- LARGE LIMBS WILL BE DOWN WITH SEVERAL TREES SNAPPED OR
UPROOTED. SEVERAL FENCES AND ROADWAY SIGNS MAY BECOME BLOWN
OVER. SOME ROADS MAY BECOME IMPASSABLE DUE TO LARGE DEBRIS
BLOCKING THE ROADWAY, ESPECIALLY WITHIN URBAN OR HEAVILY WOODED
LOCATIONS. SOME BRIDGES, CAUSEWAYS, AND ELEVATED ROADS MAY BE
IMPACTED BY HIGH WINDS MAKING DRIVING ON THEM HAZARDOUS.
- SCATTERED POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES ARE POSSIBLE, BUT
MORE PREVALENT IN AREAS WITH ABOVE GROUND LINES.
- SMALL CRAFT THAT ARE NOT PROPERLY MOORED MAY BREAK LOOSE.
ALSO, PREPARE FOR HAZARDOUS WIND HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS
ACROSS NORTHEAST SOUTH CAROLINA AND SOUTHEAST NORTH CAROLINA WEST OF
I-95.
* SURGE:
PREPARE FOR LIFE-THREATENING SURGE HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT
IMPACTS ACROSS AREA BEACHES SOUTH OF CAPE FEAR. POTENTIAL IMPACTS IN
THIS AREA INCLUDE:
- AREAS OF STORM SURGE INUNDATION ENHANCED BY BREAKING WAVES ARE
POSSIBLE ALONG THE BARRIER ISLANDS. DAMAGE TO SEVERAL BUILDINGS
IS POSSIBLE, MAINLY NEAR THE COAST.
- SECTIONS OF NEAR-SHORE ROADS MAY BECOME WEAKENED OR WASHED OUT,
ESPECIALLY IN VULNERABLE LOW-LYING AREAS.
- DELIVERY OF DRINKING WATER AND SEWER SERVICES MAY BE
INTERRUPTED.
- MAJOR BEACH EROSION IS POSSIBLE WITH HEAVY SURF AND ELEVATED
WATER LEVELS IMPACTING OR BREACHING THE DUNES.
- MODERATE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND PIERS.
SEVERAL SMALL CRAFT WILL BREAK AWAY FROM MOORINGS, ESPECIALLY
IN UNPROTECTED ANCHORAGES.
- NAVIGATION MAY BE DIFFICULT NEAR INLETS AND WATERWAYS, AS
NAVIGATIONAL AIDS MAY BE OFF STATION OR MISSING.
ALSO, PREPARE FOR LOCALLY HAZARDOUS SURGE HAVING POSSIBLE LIMITED
IMPACTS ACROSS AREA BEACHES NORTH OF CAPE FEAR AND ALONG THE CAPE FEAR
RIVER.
* FLOODING RAIN:
PREPARE FOR DANGEROUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT
IMPACTS ACROSS NORTHEAST SOUTH CAROLINA AND SOUTHEAST NORTH CAROLINA.
POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- MODERATE FLOODING FROM RAINFALL MAY PROMPT SOME EVACUATIONS AND
RESCUES.
- RIVERS AND STREAMS MAY RISE AND OVERSPILL THEIR BANKS IN A FEW
PLACES, ESPECIALLY IN THE TYPICAL PRONE LOCATIONS. SMALL CREEKS
AND DITCHES MAY OVERFLOW.
- FLOOD WATERS MAY ENTER SOME STRUCTURES. UNDERPASSES, LOW-LYING
SPOTS ALONG ROADWAYS, AND POOR DRAINAGE AREAS MAY BECOME
SUBMERGED BY RISING WATER. SOME SECONDARY STREETS AND PARKING
LOTS MAY FLOOD AS STORM DRAINS AND RETENTION PONDS OVERFLOW.
- DRIVING CONDITIONS WILL BECOME HAZARDOUS, AND SOME ROAD
CLOSURES CAN BE EXPECTED.
* TORNADOES:
PREPARE FOR A DANGEROUS TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT
IMPACTS ACROSS NORTHEAST SOUTH CAROLINA AND SOUTHEAST NORTH CAROLINA
EAST OF I-95. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- THE OCCURRENCE OF SCATTERED TORNADOES CAN HINDER PREPAREDNESS
ACTIONS DURING TROPICAL EVENTS.
- TORNADOES CAN RIP ROOFS FROM HOMES, DESTROY MOBILE HOMES, CAUSE
TREES TO BECOME SNAPPED OR UPROOTED, FLIP CARS AND BOATS.
DANGEROUS PROJECTILES CAN ADD TO THE DAMAGE.
- SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE WITH A FEW SPOTS
OF CONSIDERABLE DAMAGE, POWER LOSS, AND COMMUNICATIONS FAILURES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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KEEP CELL PHONES WELL CHARGED AND HANDY. ALSO, CELL PHONE CHARGERS FOR
AUTOMOBILES CAN BE HELPFUL AFTER THE STORM. LOCATE YOUR CHARGERS AND
KEEP THEM WITH YOUR CELL PHONE.
IN EMERGENCIES IT IS BEST TO REMAIN CALM. STAY INFORMED AND FOCUSED
ON THE SITUATION AT HAND. EXERCISE PATIENCE WITH THOSE YOU ENCOUNTER.
BE A GOOD SAMARITAN AND HELPFUL TO OTHERS.
IF RELOCATING TO A NEARBY SHELTER OR TO THE HOME OF A FAMILY MEMBER
OR FRIEND, DRIVE WITH EXTRA CAUTION, ESPECIALLY ON SECONDARY ROADS.
REMEMBER, MANY BRIDGES AND CAUSEWAYS WILL BE CLOSED ONCE HIGHER WINDS
ARRIVE. ALSO, IF YOU ENCOUNTER WATER COVERING THE ROAD, SEEK AN
ALTERNATE ROUTE. ALWAYS OBEY OFFICIAL ROAD SIGNS FOR CLOSURES AND
DETOURS.
IF YOU ARE A VISITOR AND STILL IN THE AREA, LISTEN FOR THE NAME OF
THE CITY OR TOWN IN WHICH YOU ARE STAYING WITHIN LOCAL NEWS UPDATES.
BE SURE YOU KNOW THE NAME OF THE COUNTY OR PARISH IN WHICH IT
RESIDES. PAY ATTENTION FOR INSTRUCTIONS FROM LOCAL AUTHORITIES.
CLOSELY MONITOR NOAA WEATHER RADIO OR OTHER LOCAL NEWS OUTLETS FOR
OFFICIAL STORM INFORMATION. BE READY TO ADAPT TO POSSIBLE CHANGES TO
THE FORECAST.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN WILMINGTON NC AROUND 2 AM EDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.
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