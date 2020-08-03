FLORENCE, S.C. — The reopening plan of Florence One Schools has been approved by the South Carolina Department of Education. 

Florence One, Four, and Five, Marion County, Dillon Three and Four, and Marlboro County Schools are among the 36 plans approved by the South Carolina Department of Education on Friday. 

Florence One's reopening plan calls for alternating face-to-face instructional days on an A and B scheduled. The district is also offering a fully online option to students. The first day of school will be Sept. 8. 

Florence Four has a similar A and B model for all students but is only offering online instruction for students in grades 6-12. The start date will be Aug. 17. 

Florence Five's plan calls for fully face-to-face or fully online for all students. The start date will be Sept. 8. 

Marion County, Dillon Three and Four are both using plans similar to Florence One's plan. But the approval of Marion's plan is contingent on offering a face-to-face option by Sept. 14. The official start date for these districts will be Sept. 8. 

Marlboro County's plan calls for face-to-face instruction for students in Kindergarten through third grades and an option of face-to-face or virtual instruction for students in grades 4-12. The start date will be Sept. 2. 

Also, on Friday, the department approved the reopening plan of the South Carolina Governor's School for Science and Mathematics. That plan calls for two week residencies for small groups of students or a fully online option. That school's official start date is Aug. 17. 

The department approved the reopening plans of Darlington and Williamsburg County Schools on Thursday. 

Darlington's plan calls for fully face-to-face or fully online instruction for all students. The official start date will be Sept. 8. 

Williamsburg's plan includes three options: fully face-to-face, fully virtual, or a hybrid model with A and B days of instruction. The official start date will be Sept. 8. 

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