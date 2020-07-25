FLORENCE, S.C. -- Investigators are asking for the public's assistance in connection with a Friday evening shooting.

About 5 p.m. Florence Police responded to the area around the Dixie and Harrell streets intersection to a reported shooting, according to a release from the agency.

Nobody was injured in the incident, which is still under investigation.

Anyone with information regarding this incident is asked to contact the Florence Police Department at 843-665-3191.

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