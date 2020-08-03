Lamplighter

A fire that damaged the Lamplighter Restaurant was accidental, according to the fire department.

 MATTHEW ROBERTSON/MORNING NEWS

FLORENCE, S.C. — One of Florence's older restaurants burned Monday night.

Florence firefighters responded to the Lamplighter on Irby Street shortly after 7 p.m. and arrived to find heavy smoke coming from the back of the building.

Florence Fire Marshal Chris Johnson said firefighters attacked the fire on the ground and with a ladder truck and were able to extinguish it after about 30 minutes.

The back of the restaurant and the kitchen area suffered heavy fire damage and the dining room a lot of water damage, said Battalion Chief Robert Holland.

The cause of the fire has been ruled accidental.

No injuries were reported as a result of the blaze.

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