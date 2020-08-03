Drive thru event

A volunteer works during the drive-thru event at Marlboro County High School.

 Marlboro County Schools

BENNETTSVILLE, S.C. — State Sen. Gerald Malloy and state Rep. Patricia "Pat" Henegan teamed with the Marlboro County School District to host a back to school drive-thru event on Saturday. 

Approximately 1,800 students went through to receive their supplies at the event at Marlboro County High School. 

“Today we saw ... [Marlboro County School District] at its finest, over 1800 book bags were delivered to students in Marlboro County with approximately 100 community members, partners and staff," Superintendent Gregory A. McCord said. "A special thank-you to Sen. Gerald Malloy and Rep. Patricia Henegan for making today’s back-to-school drive-through giveaway special for our kids. I am so proud of our administrators and teachers for their unwavering dedication to our students. To come out on a “hot” Saturday morning and spend three hours says everything anyone needs to know about how much they miss seeing students' faces. September 2, 2020, cannot get here soon enough!” 

Parents started lining up behind Marlboro County High School at 7:50 a.m. for the 9:00 – 11:00 a.m. event. Once all of the volunteers and book bags were in place, the event started. There was a steady stream of cars the entire time. Students and parents remained in their vehicles while volunteers took their free supplies to them. Every student received at least one face mask, along with a book bag filled with supplies.

Information on the 2020 census was handed to people in each vehicle.

Malloy, a Democrat representing Senate District 29, has served since Nov. 5, 2002. 

Henegan, also a Democrat, represents House District 54. 

Both districts include portions of Marlboro County. 

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Government and Politics Reporter

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