Buddy Brand

Florence Mayor Pro Tempore Frank J. "Buddy" Brand II filed last week to run for the Republican nomination in a special election for Florence County Council District 8.

 MATTHEW CHRISTIAN/MORNING NEWS

FLORENCE, S.C. — Florence City Councilman Glynn F. Willis has endorsed Florence Mayor Pro Tempore Frank J. "Buddy" Brand II in the special election to replace late Florence County Councilman James Schofield. 

Willis, an at-large member of the council, appeared with Brand at filing event hosted by the Florence County Republican Party last week.  

"I know his value to the council in terms of economic development and on financial matters like we're dealing with right now with this COVID situation,' Willis said. 

Brand is one of two known Republicans running for the seat. The other is Schofield's son, William. 

Both Brand and the younger Schofield filed at the Republican event. 

Brand, the representative of City Council District 3, has served on the city council for 15 years. If he is elected to the county council, he would need to be replaced in another special election that would be called after his election to the county council. 

Filing in the election for County Council District 8 closes at noon Tuesday. 

The primary is scheduled from 7 a.m. to 7 p.m. Tuesday, Aug. 18.

Any necessary runoff elections would be held on Tuesday, Sept. 1. 

The special election for the seat will be held at the same time as the general election, scheduled for Nov. 3. 

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Government and Politics Reporter

I cover the city of Florence, the county of Florence, the state legislative delegation of Florence County and surrounding areas, and the federal delegation representing the Pee Dee for the Morning News.

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