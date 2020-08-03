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WILMINGTON, N.C. — Tropical Storm Isaias overnight jogged a bit to the east and and is now expected to make landfall at the North Carolina/South Carolina border overnight Monday into Tuesday morning as a Category One hurricane.

For the Pee Dee it will mean a day and night of high wind and rain.

Then it is expected to quickly move north throughout Tuesday morning.

"Tropical storm force winds are expected across the area, arriving across northeast South Carolina late afternoon/evening and southeast North Carolina through the evening hours," Mark Willis, meteorologist in charge of the National Weather Service office in Wilmington, N.C., wrote in the morning briefing on the storm.

It will arrive with life-threatening storm surges south of Cape Fear.

Tropical storm warnings are posted for Florence, Dillon, Marion and Williamsburg counties, Hurricane warnings are posted for Horry and Georgetown counties, a storm surge warning is posted for Horry and Georgetown counties and a flash flood warning is posted for all Pee Dee counties.

A storm surge is forecast to be 3-5 feet south of Cape Fear, where the storm is expected to make landfall about the time of high tide.

Tropical storm force winds are expected across the area, Willis wrote in the briefing.

"The chance of damaging, strong tropical storm force winds is now 40-70% for much of the area. The chance of sustained hurricane force winds is still relatively low. Better chances for hurricane force gusts," according to the briefing.

Potential sustained winds are expected to be 20-40 miles an hour inland, 50-60 miles an hour near the coast. Peak wind gusts of 30-50 are expected inland while the coast could see 60-80 mile an hour gusts.

"Areas with the highest winds can expect downed trees/limbs, damage to fences, awnings and unanchored mobile homes," Willis wrote in the briefing.

Peak sustained winds for Florence and Bennettsville are forecast to be near 23 miles an hour while Marion and Kingstree could see winds near 30 miles an hour.

Peak wind gusts for Florence and Bennettsville are forecast to be around 40 miles an hour, 45 miles an hour for Kingstree and 49 miles an hour for Marion.

Most of the Pee Dee is forecast to receive 2-4 inches of rain with the exception of the Neck area of Florence and Marion counties and eastern Williamsburg County which are forecast to receive 4-6 inches of rain from the storm.

"There is a potential for several tornadoes, especially east of a Lumberton to Marion and Kingstree line this evening through tonight," according to the briefing.

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