Tropical Storm Isaias
National Weather Service Graphic

WILMINGTON, N.C. — The winds in the Pee Dee should start to pick up as the afternoon goes on and Tropical Storm Isaias approaches the Carolinas coast with landfall as a Category One hurricane expected to happen shortly after 8 p.m. around Myrtle Beach.

"Isaias is still a high-end tropical storm, currently east of Georgia, tracking northward, expected to pass through our area late today into the night and then lift north of the region tomorrow morning," said meteorologist Victoria Olivia with the National Weather Service's office in Wilmington, N.C.

Tropical Storm Isaias

"Tropical storm force winds are expected across the area arriving late this afternoon to early evening and lasting into early overnight hours," Olivia said on the office's daily hurricane conference call.

The storm's winds will reach into the Pee Dee with a 40-70% chance of damaging winds, she said.

Sustained winds from the storm could also lead to power outages, she said.

Tropical Storm Isaias

The 11 a.m. briefing on the storm indicates that, in the Pee Dee, only one river will approach flood stage and that is Black Creek at Qinby, but it should fall short of flooding.

The office is not forecasting a flood for Nichols.

"At this point they are not forecasting flooding to happen at Nichols, but it'll be close," said hydrologist Rick Neuherz with the weather service office. "It'll depend on where axis of heavy rain sets up and where it falls."

Tropical Storm Isaias

While the Pee Dee will escape with wind and rain from the storm the coast could face life-threatening storm surge— especially south of Cape Fear — as Esaias comes ashore during a full-moon high tide.

That will lead to a forecast storm surge of 3-5 feet that will be worse in areas that have seen dune damage and beach erosion already, she said.

Coastal roads, she said, will be at risk of flooding in those areas.

Tropical storm warnings are posted for Florence, Dillon, Marion and Williamsburg counties, hurricane warnings are posted for Horry and Georgetown counties, a storm-surge warning is posted for Horry and Georgetown counties and a flash-flood warning is posted for all Pee Dee counties.

Potential sustained winds are expected to be 20-40 miles an hour inland, 50-60 miles an hour near the coast. Peak wind gusts of 30-50 are expected inland while the coast could see 60-80 mile an hour gusts, according to the afternoon briefing.

Tropical Storm Isaias

Peak sustained winds for Florence and Bennettsville are forecast to be near 23 miles an hour while Marion and Kingstree could see winds near 30 miles an hour.

Tropical Storm Isaias

Peak wind gusts for Florence and Bennettsville are forecast to be around 40 miles an hour, 45 miles an hour for Kingstree and 49 miles an hour for Marion.

Most of the Pee Dee is forecast to receive 2-4 inches of rain with the exception of the Neck area of Florence and Marion counties and eastern Williamsburg County which are forecast to receive 4-6 inches of rain from the storm.

Tropical Storm Isaias

"There is a potential for several tornadoes, especially east of a Lumberton to Marion and Kingstree line this evening through tonight," according to the briefing.

After the storm blows out of the Pee Dee the weather forecast returns to the normal pattern —daytime highs near 90, heat indices near 100 and a chance of afternoon or evening showers and thunderstorms, Olivia said.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.