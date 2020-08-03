FLORENCE, S.C. — The Senior Citizens Association in Florence County has received a $25,000 grant from Meals on Wheels America to help alleviate senior hunger in the Florence area.  

SCA is a member of the Meals on Wheels America Program.  

 Vulnerable seniors are at the greatest risk amid COVID-19, according to the SCA. Local Meals on Wheels programs are on the front lines every day, focused on doing all they can to keep older Americans safe and nourished in communities across the country, the association said in a media advisory. SCA has served and delivered more than 51,462 frozen and shelf stable meals throughout Florence County thus far, according to the advisory.  

A new survey conducted by Meals on Wheels America finds that nearly all local Meals on Wheels programs are experiencing increased demand, with four in five programs reporting that new meal requests have doubled since March 1, when concerns over COVID-19 and social distancing measures began taking hold.

“We are very thankful for the grant from Meals on Wheels to help our clients that are in need in Florence County,” said Linda Mitchell Johnson, executive director of SCA.

SCA will use the grant to purchase a larger freezer to store frozen meals, purchase more personal protective equipment (PPE) materials for staff, and purchase additional meals.  

 “Your support of our seniors is needed now more than ever,” said an SCA representative in the advisory. “Many of our seniors here in Florence are lonely, isolated, and have no other option.  The COVID 19 Pandemic has made a bleak situation almost unbearable for many of our local seniors. South Carolina ranks in the top ten for food insecurity for seniors in the nation.   Help us to help our seniors.”  

If you would like to make a donation to the local Meals on Wheels program, visit:   https://www.seniorcitizensassociation.com/donate or mail your donations to Senior Citizens Association in Florence County, 600 Senior Way, Florence SC 29505.

For additional information call 843-669-6761.

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