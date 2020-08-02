COVID-19

The COVID-19 virus

 CDC Image//

COLUMBIA, S.C. — The South Carolina Department of Health and Environmental Control on Sunday announced 1,110 new confirmed cases and 1 new probable case of the novel coronavirus COVID-19, 27 additional confirmed deaths and no new probable deaths.

The Pee Dee accounted for 140 of the confirmed cases.

Florence County reported 64 cases, Darlington County reported 29 cases, Williamsburg County reported 14 cases, Dillon County reported 10 cases, Marion County reported nine cases, Chesterfield County reported eight cases, and Marlboro County reported six cases.

Florence County reported two deaths.

This brings the total number of confirmed cases to 91,257 probable cases to 531, confirmed deaths to 1,709, and 68 probable deaths.

As of Saturday, a total of 777,287 tests have been conducted in the state. DHEC’s Public Health Laboratory is operating extended hours and is testing specimens seven days a week, and the Public Health Laboratory’s current timeframe for providing results to health care providers is 24-48 hours.

The total number of individual test results reported to DHEC yesterday statewide was 7,306 (not including antibody tests) and the percent positive was 15.2%.

Currently, there are 138 mobile testing events scheduled through September 29 with new testing events added regularly. Find a mobile testing clinic event near you at scdhec.gov/covid19mobileclinics.

Residents can visit scdhec.gov/covid19testing for information about getting tested at one of 215 permanent COVID-19 testing facilities across the state.

Since July 22, the federal government has required hospitals nationwide to report data directly to the U.S. Department of Health and Human Services through a new TeleTracking system, which replaces the Centers for Disease Control and Prevention (CDC)’s National Healthcare Safety Network system that had been used by hospitals for reporting data throughout the COVID-19 pandemic.

Currently, the TeleTracking system asks hospitals to report all of their available beds as one total number, not broken down by bed type as the NHSN system had. Therefore, hospitals’ total number of beds reported includes pediatric beds, neonatal intensive care unit (ICU) bassinets, psychiatric beds, labor and delivery beds, rehabilitation beds and others.

As a practical matter, not all of these bed types could be used for caring for adult patients hospitalized with COVID-19, or other medical issues.

DHEC is working with the S.C. Hospital Association to create a new process for gathering inpatient bed availability and occupancy from each hospital in the state, as this is the reporting metric that best provides the number of hospital beds available for caring for adult COVID-19 patients.

As we continue to refine hospital bed data, with the TeleTracking system now implemented by South Carolina hospitals, DHEC is able to resume reporting of the following key information:

  • ICU beds: 1,444 total; 320 available; 1,124 in use (77.84% utilization rate)
  • COVID-19 patients hospitalized: 1,427; 365 in ICU; 230 ventilated

For the latest information related to COVID-19 visit scdhec.gov/COVID-19. Visit scdmh.net for stress, anxiety and mental health resources from the S.C. Department of Mental Health.

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