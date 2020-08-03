LAMAR, S.C. — Two people are dead and investigators are asking for the public's assistance in the investigation.

Darlington County sheriff's deputies found the two people at 11 a.m. Monday in a vehicle in the front yard of an abandoned residence near the Lynches River, according to the sheriff's office.

Anyone with information is asked to contact Darlington County sheriff’s investigators at 843-398-4501 or Crime Stoppers of the Pee Dee at 1-888-CRIME-SC or visit www.p3tips.com. You can also submit tips through the sheriff's office mobile app; text “DCSO” to 95577 for a link to download. You do not have to reveal your identity to leave information.

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