West Florence graduates its Class of 2021

FLORENCE, S.C. — In a ceremony at the Florence Center, 362 West Florence High School seniors graduated Friday morning.
After a year of COVID-19, in person classes, virtual classes and hybrid classes members of the West Florence High School Class of 2021 hit their high-school finish line in stride and in person as they crossed the stage to collect their diplomas.
Salutatorian Lila Grace Dixon and valedictorian Sarah Elizabeth Mount spoke briefly to their classmates.
West Florence students earned a total of $6,113,699 in scholarships.
The West Florence Class of 2021 is:
- Kemarion Jamier Abraham
- Shu Akazaki
- Gage Tyrelle Aldridge
- Elizabeth Jane Allen
- Marquis Ethan Anderson Jr.
- Jacob Alexander Anderson
- Marcus Tyler Anderson
- Isayah Donell Andrews
- John Kamden Andrews
- Elizabeth Allison Ard
- Mor Aw
- Aiyana Victoria Bachelder
- Conner Winchester Bailey
- Camran Kiarah Baker
- Hollie Erica Barnes
- Reeve Ellen Barnes-Young
- Jaysia Lenaye Nicole Battle
- Annabella Mariel Behles
- Kelvin Devon Benjamin Jr.
- Andrew Qualic Benjamin
- Nadia Sha'nye Berry
- Corey Isaiah Bess
- Mary Leslie Bessenger
- Savannah Michelle Bird
- Hannah Elizabeth Blackburn
- Sullivan Ellis Blackwell
- Symaria Haven Blanks
- Jolin Quaje Bradley
- Ny'Drea An'Naria Bradley
- Brandon Scott Braswell
- Christopher Matthew Braswell
- Dayauna Daniyah Bridges
- Skylar Jasmin Broach
- Colin Thomas Brown
- Marshall Hunter Brown
- Ethan Michael Buddenborg
- Kevionna Nytrina Delaysa Burgess
- Amaura Vic'Taya Burgess
- Shakila Iyania Burgess
- Arial Josephine Lashonda Byrd
- Abigail Taylor Cain
- Cecilia Grace Callozzo
- A'Vianne Makiah Cannon
- Harmony Patrice Cannon
- Jasmine Ka' Leisha Capers
- Halle Nicole Carrigan-Brown
- Briana Renee Carroll
- Jacob Douglas Carter
- Alija Kaitlyn Carter
- Chase Tyrece Cattenhead
- Katie Hope Chace
- Zoe Frances Charles
- Alejandra Beatriz Chongo
- Sophia Rebecca Clavon
- Cameron Michael Clemson
- John Richard Coble
- 57
- Shakaylah Nyasia Cohen
- Alana Ashton Coker
- Stephanie Colon
- Christopher Grayson Conner
- Annalia Ashmore Cook
- Madison Alyssa Cooper
- Lannah Cameron Cox
- Gabriel Thomas Crowe
- Nathaniel Thomas Crowe
- Deondre Roquan Cunningham
- Payton Nicole Daisy
- Rori Lynn Daniel
- Kaylin Mariya Daniels
- Noel Alizabeth Daniels
- Brody Michael Darr
- Christopher Harley Davis
- Judaveon Amari Davis
- Amareon Derik Dawkins
- Darci Annette Dawson
- Olivia Grace Dean
- Dylan Anthony DeCastro
- Arshad Demetre Dickson
- Lila Grace Dixon
- Jamese Delquawn Durant
- Madison Leigh Dykes
- Chandler Abraham Eaton
- Nikolas Sergo Edick
- Nehemiah William Edwards
- Wilson Nicholas Elder
- Yousef Shamel Elsayed
- Alielle Shakira English
- De'Taevon Amoir Evans
- Se'Maj Malik Bernard Evans
- Tre'Nea Ethel Evans
- Shannon Elizabeth Feagin
- Avery LeGette Ferrigno
- Faith Ann Fields
- Kennedy Michelle Flowers
- George Derrick Floyd
- Morgan Lynn Fountain
- Emma Claire Frank
- Alaysia Kiana Freeman
- Alexis Isabelle French
- Kaeshawn Sharod Frierson
- Olivia Faith Fronczak
- Tikerriah Nicole Fullard
- Ja'Maria Nicole Fulton
- Kailyn Renetta Gabriel
- Tyler Maurice Gamble
- Joshua Lamont Gattison
- Elijah Antonio Gavins
- Sierra Madison George
- Jackson Chandler Gibson
- Baylee Tatum-Noel Gilsoul
- Emerson Louise Glick
- Tallon Davis Goff
- Le-Mareya Iyonna Golphin
- Sara Campbell Goodstein
- Kevin Bernard Goodwin
- Shivamgiri Virengir Goswami
- Evan Miles Graham
- Xavion Ahmad Grant
- Bryson Xavier Graves
- Jordan Simone Graves
- Shayla Amaya Green
- Makayla Zhane Griffin
- Luke Paul Guerreso
- Matthew Charles Guerriero
- Riley Lewis Gunter
- Chianti Price Hanna
- Darren Laverne Hanna
- 128
- Kendrick Ronald Hanna
- James Cornlieus Harrison
- Angel Makayla Hatcher
- Mya Day Hayes
- Savana Raye Haynesworth
- Fabian Carnell Hennigan
- Samuel Boysia Hewitt
- Shania Leigh Hinton
- Ty-reek LaQuan Holloman
- Darius Ja'Quann Holmes
- Taylor Nicole Howard
- Stacey Ray Hudson
- Timothy Trace Hudson
- Erin Renae Huggins
- Nyasia Shakemma Humbert
- Jada Nicole Hunter
- Angelina Marie Immordino
- Kasia M Jach
- Rashod Randell Jackson
- Reagan Jackson
- Tyson Matthew Jackson
- Hanna Nicole Jeffords
- Destiny Joyce Johnson
- Nykelius Bernard Johnson
- Taynel O'Mari Johnson
- Jailin Mercedes Johnson
- Kahlil Kwamir Johnson
- Maccoy Shawn Johnson
- Morgan Perry Abigail Johnson
- Semaj Roderick Johnson
- Anna Grace Jones
- Anthony Eric Jones
- Ar'Zavia Mariah Shandre'ya Jones
- Gregory Jones
- Toneisha J'Nae Jones
- Robert Jaylen Jones-Banks
- Geriah Nevaeh Jordan
- Elizabeth Grace Jordan
- Jada Chastity Keene
- Joshua Bazen Kennedy
- Ayaat Zaki Khattab
- Grace Leanne Kimbro
- Shenice M Kinder
- Emily Gibbs King
- Michael Spencer Kirby
- Omarion Dashawn Kirkland
- Nathaniel Stephan Knight
- David Michael Lee
- Brianna Symone Legette
- William Allen Lewis
- Shy'Keria Tadasia Lighty
- Zamaria Alexis Lighty
- Levi Jordon Eugene Harrison Linder
- Anna Grace Lindler
- Hailey Crosland Lindsay
- Alphonso Little
- Emily Nicole Llewellyn
- Kenlyn Brooke Lockamy
- Grace Catherine Lynch
- Grace Caroline Mahoney
- Michael Andrew Manelli
- Shaniya Layonsai March
- Thomas Windham Matthews
- Ashaneek Abbi-Gayle Matthie
- Taylor Nicole McCall
- Derryonna Shanice McClain
- Jada Ashley McCray
- Damien Bryce McCutcheon
- Savanna Grace McDonald
- Ryan Caleak McElveen
- Leondre Ashawn McInnis
- Elisabeth Lydia McInville
- Ciera Ni'Deborah Mcknight
- Kaiden Omorie McKoy
- Jazzeona Shalay McLellan
- William Jason McLeod
- Noah Christopher C McMunn
- Shakirah Simon McPhatter
- Jacob Lee McVicker
- Nadailya Kanonde Merchant
- Samuel Alan Merchant
- Quinton Alexander Miers
- Omar Elias Miles
- Christian Jeffrey Miller
- Jackson Russell Miller
- Makayla Jesse Miller
- Nahshon Maurice Miller
- TiKyse Deon Miller
- Bridgette Anne Milligan
- Kayon Lee Mitchell
- Shania Shian Mitchell
- Javari Demestrius Mitchell-Black
- Matthew Ryan Montrose
- Madelyn Grace Moore
- Kaylee Kathryne Moore
- Evan Christopher Moreau
- Jabree Dominque Morris
- Lily Amelia Morris
- Ansley Kendal Morrison
- Parker Edwin Morrison
- Kaitlyn Nora Moss
- Nicholas Anthony Motte
- Sarah Elizabeth Mount
- Nashawn Omar Muldrow
- Jamari Rashad Munson
- Ananiah Elena Fe Myers
- Grace Kathryn Myers
- Ja'Wan Dasean Neal
- Khylie Victoria Nero
- Corey Westen Neupert
- Dahlena Thuytien Nguyen
- Ladarius Loron Nichols
- Naima Hadassah Nicolas
- Saima Chloe Nicolas
- Sydney Elizabeth Osman
- Alyssa Lynn Owens
- Kailey Ann Padgett
- Ashleigh Alexandria Palmer
- Bethany Arlene Park
- Payton Mackenzie Parker
- Da'Sean Da'Vaughn Parker
- Michelle Christiane Pate
- Mansi N Patel
- Metan Parimel Patel
- Aisha Marie Patterson
- Cierra Francine Pellechia
- Caroline Elizabeth Peters
- Kylie Pham
- Brianna Rachel Platt
- Evan Hudson Platt
- Keion Mykel Ponds
- Charles Thomas Poston
- Sheree Lori-Ann Powell
- Matthew Price
- Alondra Ramirez
- Gerson Leornardo Ramos-Barahona II
- Benjamin Franklin Randall
- Amanda Michelle Resendiz
- Samuel Luke Richardson
- Benjamin Ellis Richbourg
- Jose Enrique Rico Hurtado
- Jacob Micheal Ridgill
- Daniel Watson Rivers
- Jordan Riley Roberts
- Ashia Mackenzie Robinson
- Jabria Robinson
- Anna Katherine Rogers
- Blake Giovanni Rogers
- Olivia Jean Rogers
- Emily James Rollins
- Mia Simone Rorie
- Shakira Joewana Rose
- Robert Jacob Ross
- Brianna Kaley Russell
- Shakale Wilques Russell
- Darby Erin Russo
- Jakira Beyoncea Sanders
- Tyler Clark Sanders
- Alaina Nicole Sansbury
- Isaac Arlan Savereno
- Robert Joseph Schultz
- Isabella Georgi Scimanico
- Ashton Keyes Scipio
- Angel Joel Scott
- Dalonda Generine Scott
- Laura Jazmin Serrano
- Darby Mason Shackelford
- Kimrey Elizabeth Shaffer
- Jhavan Nykendra Silva
- Jakobie Simmons
- Kavontay De'Leavon Simmons
- Iyani K'maiya Sims
- Raven Melee' Siner
- Mikayla Danielle Singletary
- Savanna Morgan Singletary
- Caroline Michelle Smith
- Kara McKinley Smith
- Malaysia Kalea Smith
- Dylan Thomas Snyder
- John Andrew Spence
- Robert Earl Spence
- Katerina Neil Stafford
- Gabriel Paul Stephens
- Carley Brooke Stewart
- Lauren Elizabeth Stokes
- Reagan Elizabeth Stone
- Tatyana Ali Strother
- Jo'haven Ti'vanute Suggs
- Jessica Grace Summerford
- Willie Jamel Sumter
- Catherine Marie Swartz
- Amiyah Kimahrri Swinton
- Robert Guyton Thompson
- Micaelyn Minnay Thornton
- Daniel Robert Tilton
- Hayden Michael Timmons
- Caitlyn Ann Tindal
- Hunter Logan Truluck
- Matthew William Trussell
- Alexis Bryanna Turner
- Rein Justine Manuguid Umali
- Andres Gerardo Valdez Gamez
- Carlos Fernando Valenzuela
- Gracsen Juliette Vause
- Danielle Velazquez
- Juan Diego Villalobos
- Ky'Asia Tygiana-Ileen Walker
- Joshua Rhiley Walton
- Briley Legrant Ward
- Christopher David Ward
- Hailey Reid Ward
- Ari Christopher Washington
- Joshua Antonio Washington
- Tyler Jerome Washington
- Hayden Cecil Reese Welch
- Thomas Chapman White
- Nilah Claire Whitfield
- Cincere Jwan Williams
- Jatez Sincere Williams
- Kaniyah Kennedy Williams
- Lilly Reese Williams
- Terrence Bernard Williams
- Shakayla Williamson
- Tashara Alethia Williamson
- Makayla Elizabeth Wilson
- Liam Bailey Winburn
- Ja' Mia Symone Wingate
- Seth Jamison Wingate
- Annie Brooke Woodham
- Mason Scott Worthington
- Kymoree Cristina Wynn
- Rileigh Irene Yearsich
- Jasmine Amber-Nicole Young
- Mykila Jacqueline Zimmerman
- Hailey Lynn Zink