KINGSTREE, S.C. — The Williamsburg County Council took its third step Monday to combat the loss of revenue caused by the shutdowns implemented to slow the spread of COVID-19. 

The council voted unanimously to approve third and final reading of an ordinance authorizing the implementation of a voluntary retirement program to offer county employees eligible for social security a retirement incentive package. 

According to another media report, the package would include a lump-sum payment based on the employee's years of service. Employees would receive one week of pay for every two years of the employee's most recent uninterrupted full-time service to the county, up to a maximum of 15 weeks of pay. 

The package would also feature a subsidy in an amount equal to the employer's share of the employee's health insurance premium for 24 months. 

Some of those employees would also be allowed to return to work part-time at the starting salary for their position. 

If all of the eligible employees take advantage of the plan, Williamsburg County would save around $1 million in lowered wage and medical insurance costs. 

The savings from the plan would be used to try to combat a projected 15% loss of revenue due to the shutdowns. 

The council voted on July 20 to implement pay cuts for county employees beginning in August. 

Those pay cuts would be 2.5% for employees making under $25,000, 5% for employees making between $25,000-$50,000, 7.5% for employees making between $50,001-$75,000, and 10% for employees making over $75,001. 

Elected officials, like county council members, or appointed positions, like magistrates, would not be affected by the cuts. 

Williamsburg County Council member salaries are $14,796, which is below the state average. 

Council members also $7,226 for training and travel and $5,655 in discretionary funds but this has been lowered by 15% in the county's budget. 

In March, the county implemented government employee furloughs to combat economic issues caused by the shutdowns. The July 20 vote meant that employees on furlough would not be brought back until at least November. 

Also, Supervisor Tiffany Wright said she wanted to be able to raise the amount of funds available to the county so as to limit the amount of tax anticipation notes the county must issue each year to pay for its operations before it collects the tax revenue. 

Tags

Government and Politics Reporter

I cover the city of Florence, the county of Florence, the state legislative delegation of Florence County and surrounding areas, and the federal delegation representing the Pee Dee for the Morning News.

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.