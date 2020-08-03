A Private Graveside Service for Mr. Brian Willy "BG" Jackson will be conducted 11:00 AM Wednesday, August 5, 2020 at New Hopewell Baptist Church Cemetery, 3500 Hopewell Rd., Darlington, SC, directed by Smith Funeral Home of Florence, LLC.Family visitation will be held 1:00 PM Tuesday, August 4, 2020 at Spiritual Growth Ministry, 2538 Thousand Oaks Dr., Hartsville, SC. and Public Viewing 2:00 PM-6:00 PM.

To plant a tree in memory of Brian Jackson as a living tribute, please visit Tribute Store.

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