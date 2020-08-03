ROCK HILL -- Dr. Curtiss W. Daughtry passed away on August 2, 2020 after an extended illness. In addition to his parents, Dr. Daughtry was predeceased by his sisters, Thelma Richardson, Laney McAtee, Hazel Linenbrogger and his brother, Charles Daughtry.Dr. Daughtry is survived by his sons, C. Wilson Daughtry, Jr (Susan) of Fort Mill, SC, David Grant Daughtry of Longwood, FL and Emery Carr Daughtry of Charlotte, NC; grandchildren, Curtiss W. Daughtry, III (Shannon) of Greenville, SC, George Logan Daughtry (Anna) of Charlotte, NC; greatgrandchildren, Hank Logan Daughtry and Vera Rose Daughtry.The funeral service will be on August 4th at 3 PM in the chapel of Wolfe Funeral Home in Fort Mill. SC. Rev Steve Polk of First Baptist Church, Rock Hill will officiate. A visitation with the family will be held after the service.In lieu of flowers, please consider supporting the National Children's Oral Health Foundation (NCOHF).The full obituary can be read www.wolfefuneralhome.com
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...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH TUESDAY AFTERNOON... THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR * PORTIONS OF SOUTHEAST NORTH CAROLINA AND NORTHEAST SOUTH CAROLINA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN SOUTHEAST NORTH CAROLINA, BLADEN, COASTAL BRUNSWICK, COASTAL NEW HANOVER, COASTAL PENDER, COLUMBUS, INLAND BRUNSWICK, INLAND NEW HANOVER, INLAND PENDER, AND ROBESON. IN NORTHEAST SOUTH CAROLINA, CENTRAL HORRY, COASTAL GEORGETOWN, COASTAL HORRY, DARLINGTON, DILLON, FLORENCE, INLAND GEORGETOWN, MARION, MARLBORO, NORTHERN HORRY, AND WILLIAMSBURG. * THROUGH TUESDAY AFTERNOON * EXCESSIVE RAINFALL ASSOCIATED WITH TROPICAL STORM ISAIAS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD TO FLASH FLOODING. YOU SHOULD CLOSELY MONITOR THIS POTENTIALLY DANGEROUS WEATHER SITUATION. BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED FOR YOUR AREA, AND NEVER DRIVE THROUGH FLOODED ROADWAYS. &&
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THIS PRODUCT COVERS SOUTHEAST NORTH CAROLINA AND NORTHEAST SOUTH CAROLINA **ISAIAS REGAINS HURRICANE STRENGTH AND IS EXPECTED TO MAKE LANDFALL TONIGHT ALONG THE COAST NEAR THE BORDER OF SOUTH AND NORTH CAROLINA WITH DANGEROUS WINDS AND STORM SURGE** NEW INFORMATION --------------- * CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS: - NONE * CURRENT WATCHES AND WARNINGS: - A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR BLADEN, COLUMBUS, DILLON, FLORENCE, MARION, NORTHERN HORRY, ROBESON, AND WILLIAMSBURG - A HURRICANE WARNING AND STORM SURGE WATCH ARE IN EFFECT FOR COASTAL NEW HANOVER AND COASTAL PENDER - A STORM SURGE WARNING AND HURRICANE WARNING ARE IN EFFECT FOR COASTAL BRUNSWICK, COASTAL GEORGETOWN, AND COASTAL HORRY - A HURRICANE WARNING IS IN EFFECT FOR CENTRAL HORRY, INLAND BRUNSWICK, INLAND GEORGETOWN, INLAND NEW HANOVER, AND INLAND PENDER * STORM INFORMATION: - ABOUT 120 MILES SOUTHWEST OF WILMINGTON NC OR ABOUT 60 MILES SOUTH OF MYRTLE BEACH SC - 32.8N 79.0W - STORM INTENSITY 75 MPH - MOVEMENT NORTH-NORTHEAST OR 15 DEGREES AT 16 MPH SITUATION OVERVIEW ------------------ ISAIAS WILL AFFECT THE COASTAL CAROLINAS TONIGHT. HEAVY RAIN, HIGH WINDS AND TORNADOES WILL BE THE MAIN IMPACTS. WINDS WILL BE OF TROPICAL STORM INTENSITY INLAND WHILE HURRICANE FORCE WIND GUSTS ARE LIKELY ALONG THE COASTAL COUNTIES. TORNADIC RAINBANDS WILL CONTINUE ROTATING ONSHORE LATE THIS EVENING INTO THE OVERNIGHT HOURS. STRONG ONSHORE WINDS ARE EXPECTED TO BRING A STORM SURGE TO THE BEACHES THAT WILL CAUSE AREAS OF BEACH EROSION AS WELL AS INUNDATION OF AREAS BEYOND THE DUNES ESPECIALLY SOUTH OF CAPE FEAR. HEAVY RAINFALL IS EXPECTED TO CAUSE AREAS OF FLASH FLOODING. POTENTIAL IMPACTS ----------------- * TORNADOES: PROTECT AGAINST A DANGEROUS TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS NORTHEAST SOUTH CAROLINA AND SOUTHEAST NORTH CAROLINA EAST OF I-95. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE: - THE OCCURRENCE OF SCATTERED TORNADOES CAN HINDER PREPAREDNESS ACTIONS DURING TROPICAL EVENTS. - TORNADOES CAN RIP ROOFS FROM HOMES, DESTROY MOBILE HOMES, CAUSE TREES TO BECOME SNAPPED OR UPROOTED, FLIP CARS AND BOATS. DANGEROUS PROJECTILES CAN ADD TO THE DAMAGE. - SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE WITH A FEW SPOTS OF CONSIDERABLE DAMAGE, POWER LOSS, AND COMMUNICATIONS FAILURES. * WIND: PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING WIND HAVING POSSIBLE EXTENSIVE IMPACTS ACROSS NORTHEAST SOUTH CAROLINA AND SOUTHEAST NORTH CAROLINA EAST OF I-95. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE: - SOME STRUCTURAL DAMAGE IS LIKELY, WITH BUILDINGS RECEIVING ROOF DAMAGE AS WELL AS WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES. MOBILE HOMES POTENTIALLY SUFFERING SEVERE DAMAGE, WITH SOME DESTROYED. DAMAGE MAY BE ENHANCED BY PROJECTILES. LOCATIONS MAY BE INACCESSIBLE OR UNINHABITABLE FOR SOME TIME AFTER THE STORM PASSES. - WIDESPREAD LARGE LIMBS WILL BE DOWN AND MANY TREES SNAPPED OR UPROOTED, ALONG WITH FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER. - ROADS WILL BE BLOCKED IN MANY AREAS AS A RESULT OF LARGE DEBRIS, ESPECIALLY WITHIN URBAN OR HEAVILY WOODED AREAS. SEVERAL BRIDGES, CAUSEWAYS, AND ELEVATED ROADWAYS WILL LIKELY BECOME UNSAFE. - WIDESPREAD AREAS WILL SUFFER FROM POWER AND COMMUNICATION OUTAGES. - SEVERAL POORLY SECURED SMALL CRAFT MAY BREAK FROM THEIR MOORINGS. ALSO, PROTECT AGAINST DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS ACROSS NORTHEAST SOUTH CAROLINA AND SOUTHEAST NORTH CAROLINA WEST OF I-95. * SURGE: PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING SURGE HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS AREA BEACHES SOUTH OF CAPE FEAR. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE: - AREAS OF STORM SURGE INUNDATION ENHANCED BY BREAKING WAVES ARE POSSIBLE ALONG THE BARRIER ISLANDS. DAMAGE TO SEVERAL BUILDINGS IS POSSIBLE, MAINLY NEAR THE COAST. - SECTIONS OF NEAR-SHORE ROADS MAY BECOME WEAKENED OR WASHED OUT, ESPECIALLY IN VULNERABLE LOW-LYING AREAS. - DELIVERY OF DRINKING WATER AND SEWER SERVICES MAY BE INTERRUPTED. - MAJOR BEACH EROSION IS POSSIBLE WITH HEAVY SURF AND ELEVATED WATER LEVELS IMPACTING OR BREACHING THE DUNES. - MODERATE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND PIERS. SEVERAL SMALL CRAFT WILL BREAK AWAY FROM MOORINGS, ESPECIALLY IN UNPROTECTED ANCHORAGES. - NAVIGATION MAY BE DIFFICULT NEAR INLETS AND WATERWAYS, AS NAVIGATIONAL AIDS MAY BE OFF STATION OR MISSING. ALSO, PROTECT AGAINST LOCALLY HAZARDOUS SURGE HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS ACROSS AREA BEACHES NORTH OF CAPE FEAR AND ALONG THE CAPE FEAR RIVER. * FLOODING RAIN: PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE EXTENSIVE IMPACTS ACROSS NORTHEAST SOUTH CAROLINA AND SOUTHEAST NORTH CAROLINA. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE: - MAJOR FLOODING FROM RAINFALL MAY PROMPT EVACUATIONS AND NUMEROUS RESCUES. - RIVERS AND STREAMS MAY RAPIDLY OVERFLOW THEIR BANKS IN MULTIPLE PLACES. CREEKS AND DITCHES WILL FLOOD AND MAY CONTAIN STRONG CURRENTS. - FLOOD WATERS MAY ENTER MANY STRUCTURES, AND SOME MAY BECOME UNINHABITABLE. SOME ROAD SCOURS OR COMPLETE ROAD FAILURES WILL BE POSSIBLE, ALONG WITH THE POTENTIAL FOR SINKHOLES. MANY STREETS AND PARKING LOTS MAY FLOOD, AND MAY BE IMPACTED BY FLOWING WATER. MANY ROAD AND LOW-LYING BRIDGE CLOSURES ARE POSSIBLE WITH SOME WEAKENED OR WASHED AWAY. DRIVING CONDITIONS WILL BE DANGEROUS.THE DELIVERY OF DRINKING WATER AND SEWER SERVICES MAY BE INTERRUPTED. FLOOD WATERS MAY BE POLLUTED AND CONTAIN HAZARDOUS MATERIALS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS ---------------------------------- KEEP CELL PHONES WELL CHARGED AND HANDY. ALSO, CELL PHONE CHARGERS FOR AUTOMOBILES CAN BE HELPFUL AFTER THE STORM. LOCATE YOUR CHARGERS AND KEEP THEM WITH YOUR CELL PHONE. IN EMERGENCIES IT IS BEST TO REMAIN CALM. STAY INFORMED AND FOCUSED ON THE SITUATION AT HAND. EXERCISE PATIENCE WITH THOSE YOU ENCOUNTER. BE A GOOD SAMARITAN AND HELPFUL TO OTHERS. IF RELOCATING TO A NEARBY SHELTER OR TO THE HOME OF A FAMILY MEMBER OR FRIEND, DRIVE WITH EXTRA CAUTION, ESPECIALLY ON SECONDARY ROADS. REMEMBER, MANY BRIDGES AND CAUSEWAYS WILL BE CLOSED ONCE HIGHER WINDS ARRIVE. ALSO, IF YOU ENCOUNTER WATER COVERING THE ROAD, SEEK AN ALTERNATE ROUTE. ALWAYS OBEY OFFICIAL ROAD SIGNS FOR CLOSURES AND DETOURS. IF YOU ARE A VISITOR AND STILL IN THE AREA, LISTEN FOR THE NAME OF THE CITY OR TOWN IN WHICH YOU ARE STAYING WITHIN LOCAL NEWS UPDATES. BE SURE YOU KNOW THE NAME OF THE COUNTY OR PARISH IN WHICH IT RESIDES. PAY ATTENTION FOR INSTRUCTIONS FROM LOCAL AUTHORITIES. CLOSELY MONITOR NOAA WEATHER RADIO OR OTHER LOCAL NEWS OUTLETS FOR OFFICIAL STORM INFORMATION. BE READY TO ADAPT TO POSSIBLE CHANGES TO THE FORECAST. * ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION: - FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV - FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG - FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG NEXT UPDATE ----------- THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN WILMINGTON NC AROUND 11 PM EDT, OR SOONER IF CONDITIONS WARRANT.
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...TROPICAL STORM WARNING REMAINS IN EFFECT... * LOCATIONS AFFECTED - FLORENCE - LAKE CITY * WIND - LATEST LOCAL FORECAST: BELOW TROPICAL STORM FORCE WIND - PEAK WIND FORECAST: 20-30 MPH WITH GUSTS TO 45 MPH - THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: POTENTIAL FOR WIND 39 TO 57 MPH - THE WIND THREAT HAS REMAINED NEARLY STEADY FROM THE PREVIOUS ASSESSMENT. - PLAN: PLAN FOR HAZARDOUS WIND OF EQUIVALENT TROPICAL STORM FORCE. - PREPARE: REMAINING EFFORTS TO PROTECT PROPERTY SHOULD BE COMPLETED AS SOON AS POSSIBLE. PREPARE FOR LIMITED WIND DAMAGE. - ACT: MOVE TO SAFE SHELTER BEFORE THE WIND BECOMES HAZARDOUS. - POTENTIAL IMPACTS: LIMITED - DAMAGE TO PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, SHEDS, AND UNANCHORED MOBILE HOMES IS POSSIBLE. UNSECURED LIGHTWEIGHT OBJECTS MAY BE BLOWN ABOUT. - SOME LARGE LIMBS MAY BREAK FROM TREES. A FEW SHALLOW ROOTED OR WEAK TREES MAY SNAP OR BE KNOCKED DOWN. SOME FENCES AND ROADWAY SIGNS DAMAGED. - A FEW ROADS MAY BECOME IMPASSABLE DUE TO DEBRIS, PARTICULARLY WITHIN URBAN OR HEAVILY WOODED LOCATIONS. HAZARDOUS DRIVING CONDITIONS ARE POSSIBLE, ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES ON BRIDGES AND OTHER ELEVATED ROADWAYS. - SCATTERED POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES ARE POSSIBLE. * FLOODING RAIN - LATEST LOCAL FORECAST: FLASH FLOOD WATCH IS IN EFFECT - PEAK RAINFALL AMOUNTS: ADDITIONAL 1-3 INCHES, WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS - THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: POTENTIAL FOR MAJOR FLOODING RAIN - THE FLOODING RAIN THREAT HAS INCREASED FROM THE PREVIOUS ASSESSMENT. - PLAN: EMERGENCY PLANS SHOULD INCLUDE THE POTENTIAL FOR MAJOR FLOODING FROM HEAVY RAIN. EVACUATIONS AND RESCUES ARE LIKELY. - PREPARE: STRONGLY CONSIDER PROTECTIVE ACTIONS, ESPECIALLY IF YOU ARE IN AN AREA VULNERABLE TO FLOODING. - ACT: HEED ANY FLOOD WATCHES AND WARNINGS. FAILURE TO TAKE ACTION WILL LIKELY RESULT IN SERIOUS INJURY OR LOSS OF LIFE. - POTENTIAL IMPACTS: EXTENSIVE - MAJOR FLOODING FROM RAINFALL MAY PROMPT EVACUATIONS AND NUMEROUS RESCUES. - RIVERS AND STREAMS MAY RAPIDLY OVERFLOW THEIR BANKS IN MULTIPLE PLACES. CREEKS AND DITCHES WILL FLOOD AND MAY CONTAIN STRONG CURRENTS. - FLOOD WATERS MAY ENTER MANY STRUCTURES, AND SOME MAY BECOME UNINHABITABLE. SOME ROAD SCOURS OR COMPLETE ROAD FAILURES WILL BE POSSIBLE, ALONG WITH THE POTENTIAL FOR SINKHOLES. MANY STREETS AND PARKING LOTS MAY FLOOD, AND MAY BE IMPACTED BY FLOWING WATER. MANY ROAD AND LOW-LYING BRIDGE CLOSURES ARE POSSIBLE WITH SOME WEAKENED OR WASHED AWAY. DRIVING CONDITIONS WILL BE DANGEROUS.THE DELIVERY OF DRINKING WATER AND SEWER SERVICES MAY BE INTERRUPTED. FLOOD WATERS MAY BE POLLUTED AND CONTAIN HAZARDOUS MATERIALS. * TORNADO - LATEST LOCAL FORECAST: - SITUATION IS SOMEWHAT FAVORABLE FOR TORNADOES - THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: POTENTIAL FOR A FEW TORNADOES - THE TORNADO THREAT HAS REMAINED NEARLY STEADY FROM THE PREVIOUS ASSESSMENT. - PLAN: EMERGENCY PLANS SHOULD INCLUDE THE POTENTIAL FOR A FEW TORNADOES. - PREPARE: IF YOUR SHELTER IS PARTICULARLY VULNERABLE TO TORNADOES, PREPARE TO RELOCATE TO SAFE SHELTER BEFORE HAZARDOUS WEATHER ARRIVES. - ACT: IF A TORNADO WARNING IS ISSUED, BE READY TO SHELTER QUICKLY. - POTENTIAL IMPACTS: LIMITED - THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS. - A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH POWER AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS. - TORNADOES CAN CAUSE DAMAGE TO TREES, VEHICLES, BOATS, AND BUILDINGS. UNSECURED MOBILE HOMES AND POORLY CONSTRUCTED STRUCTURES ARE PARTICULARLY VULNERABLE. * FOR MORE INFORMATION: - HTTP://WWW.WEATHER.GOV/ILM/TROPICS - HTTP://READY.GOV/HURRICANES
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Funeral homes often submit obituaries as a service to the families they are assisting. However, we will be happy to accept obituaries from family members pending proper verification of the death. If you wish to submit an obituary or death notice, please contact us at 843-317-4229 or email obits@florencenews.com.
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