Mr. John Colon "J.C." Brown, 84, died August 2, 2020. A memorial service will be held Wednesday, August 5, 2020 at 11 AM in the chapel at Kistler Hardee Funeral Home. J.C. was born in Darlington County. He was the son of the late Cole Blease and grace Smalls Brown. He worked for the City of Darlington Water Department for more than 30 years before his retirement. He loved hunting and fishing. He was a member of Faith Free Will Baptist Church.Surviving are his wife, Gladys H. Brown; two sons, John C. Brown, Jr., and Clyde Daniel Brown; one daughter, Cindy B. Lee and husband Mark; four grandchildren; seven great grandchildren. He is predeceased by his brother Bill Brown, and his sister Ella Mae Dixon.Memorials may be made to the Faith Free Will Baptist Church, 1335 Lamar Hwy., Darlington, SC 29532The family will receive friends at the funeral home one hour prior to the service and ask that due to Covid-19 restrictions, you not stop by the house.

To plant a tree in memory of John Brown as a living tribute, please visit Tribute Store.

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