The family of John Drake, in consideration of the current health crisis, has decided to hold a funeral service for their loved one limited to immediate family members. John Edward Drake, affectionately called "Junior" son of Edward Drake and Nancy Cobb, was born November 14, 1963, in Florence, SC. He answered God's call to enter into eternal rest on Sunday, July 26, 2020, after an illness. John received his formal education in Florence School District One and graduated from South Florence High School. He was employed with Heritage Home of Florence for many years.John was an easy-going man with a huge heart. He loved his family more than life itself. Anyone who came in contact with him would see how happy and bright his spirit was. He would always keep everyone smiling and laughing. Left to cherish John's fond memories is his loving wife: Rachel Drake of the home, his children: Brittany Drake, Kimberly Grayson, Olivia Bishop, Latricia (Daniel) Ferguson, six grandchildren, his mother; Nancy (Willie) Cobb, siblings; Sandra, Tiffany, Cassie, Angela and Danny, a host of nieces, nephews and other relatives and dear friends and coworkers.Memorials and Condolences may be mailed to Ideal Funeral Parlor, 106 E. Darlington Street, Florence, SC 29506 or visit www.idealfuneral.com to leave a message for the family.

To plant a tree in memory of John Drake as a living tribute, please visit Tribute Store.

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