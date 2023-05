Gift this article Share this article paywall-free.

FLORENCE, SC – A total of 156 student-athletes at Francis Marion University, who earned 3.0 or higher grade point average during the 2023 spring semester, have been named to the university’s Swamp Fox Honor Roll.

Each academic year, approximately 250 students compete in intercollegiate athletics at Francis Marion. All 14 sports and cheerleading were represented on the honor roll.

Twenty-three student-athletes, representing nine different sports and cheerleading, posted perfect 4.0 GPAs for the semester: Cory Poulsen (baseball), Alexis Sexton (women’s basketball), Annalena Griffin (women’s cross country/track & field), Juan Aleman (men’s soccer), Izzy Ashley (women’s soccer), Emily Casey (women’s soccer), Johanna Kindbom (women’s soccer), Alejandra Mesa Eusse (women’s soccer), Haley Sink (women’s soccer), and Ellie Wray (women’s soccer).

Also, Skylar Barton (softball), Mikaela Goss (softball), Jayla King (softball), Elisabeth Raby (softball), Katie Smith (softball), Jenna Walling (softball), Niklas Plath (men’s tennis), Austin Vienna (men’s tennis), Gabriel Karatantcheva (women’s tennis), Lexi Albright (volleyball), Kaylee Gillespie (volleyball), Kalee Peter (volleyball), and Eden Miller (cheerleading).

This marks the 31st year FMU has honored its students-athletes by announcing the honor roll.

The following is a list of those student-athletes honored, by sport, with their hometowns:

BASEBALL:

Josh Adams Chesterfield, SC

Luke Allain * Pottstown, PA

Peyton Britt * Mullins, SC

Davis Campbell Gable, SC

Jackson Campbell Gable, SC

Josh Cowan * Blythewood, SC

Adam Creswell * Fairfax, SC

Tyler Davis * Myrtle Beach, SC

Chas DeBruhl ** Kershaw, SC

Matt Dooley Lexington, SC

Alex Elliott * Clarksville, MD

Carson Erlewine * Simpsonville, SC

Blake Falor St. Augustine, FL

Malik Frails Harlem, GA

Carter Gennarelli * Mt. Pleasant, SC

Jake Hardee * Florence, SC

Halton Hardy * Athens, GA

Hunter Herlong * Marion, SC

Naphis Llanos * Sanford, FL

Brick Nichols * Hanahan, SC

Caleb Oakley * Mullins, SC

Kaden Olney Valrico, FL

Nick Palumbo * Wayne, NJ

Cory Poulsen *** Bel Air, MD

Isaac Schuck * Reno, NV

Toddie Stocks ** Hagerstown, MD

Ben Thornton Greer, SC

MEN’S BASKETBALL:

Jaden Cobb Grovetown, GA

Austin Harrell * North Augusta, SC

Michael James * Aiken, SC

Zy’Kee Knox * Hartsville, SC

Matthew Lee Columbia, SC

Farid SaintCyr Jr. ** Miami, FL

Christian Stevens Lancaster, SC

Jarrod Woodland ** Florence, SC

Yohan-Steve Yebga * Paris, France

WOMEN’S BASKETBALL:

Kiana Lee * North Augusta, SC

Aniyah Oliver * Goose Creek, SC

MiLeia Owens ** Charlotte, NC

Alexis Sexton *** Lexington, SC

Jasmine Stanley * North Myrtle Beach, SC

Lauryn Taylor ** Blythewood, SC

MEN’S CROSS COUNTRY/TRACK:

Cullen Dore ** Myrtle Beach, SC

Michael James * Aiken, SC

Andrew Lance * Columbia, SC

Zachary Patrick * Winston-Salem, NC

Jaelyn Ryans ** Aiken, SC

WOMEN’S CROSS COUNTRY/TRACK:

Haleigh Foster Easley, SC

Annalena Griffin *** Taylors, SC

Haizley Herndon * Myrtle Beach, SC

MacKinley Perry Florence, SC

GOLF:

Braeden Barnett * Galivants Ferry, SC

Pake June * Florence, SC

Michael Rials Florence, SC

Xavier Schwarz ** Virginia Water, Surrey, England

Markus Skjelstad ** Fredrikstad, Norway

Mitchell Vance Hartsville, SC

MEN’S SOCCER:

Juan Aleman *** Las Palmas de Gran Canaria, Spain

Pedro Alfaya Barcelona, Spain

Vicente Arratia * Santiago, Chile

Javier Bello * Madrid, Spain

Miguel Bello ** Madrid, Spain

Max Bisinger ** Heiligenzimmern, Germany

Jaume Bonet Portol, Spain

Juan Caballero * Yopal, Colombia

Stan Cargill ** London, England

Gabrielle Cavarero Turin, Italy

Jose Curvelo * Barranquilla, Colombia

Wendel De Lima * Sao Pablo, Brazil

Herman Fernandez * Sogamoso, Colombia

Said Garcia * Bogota, Colombia

Luuk Geelen * Albergen, Netherlands

Martin Gomez * Puerto Madryn, Argentina

Ignacio Gonzalez Santiago, Chile

Oliver Hellgren ** Skelleftea, Sweden

Nick Huenig * Lichtenberg, Germany

Hugo Jonsson * Malmo, Sewden

Andres Lagos * Gold Coast, Australia

Colin McCabe * Milledgeville, GA

Nicholas Morales * Hilton Head Island, SC

Jhancarlo Palma * Caracas, Venezuela

Alexander Schulze ** Munich, Germany

Jae Ho Shin ** Seoul, South Korea

Jose Sposaro Caracas, Venezuela

Paal Vistnes ** Stavanger, Norway

Alvaro Zamora * Madrid, Spain

WOMEN’S SOCCER:

Izzy Ashley *** Kannapolis, NC

Emma Brosnihan ** Port St. Lucie, FL

Emily Casey *** Charlotte, NC

Linsey Downey ** Little River, SC

Ainara Eizaguirre * Hernani, Spain

Ashlyn Farrar * Clover, SC

JG Garon * Fort Mill, SC

Le’Landra Jarvis * Jackson, SC

Johanna Kindbom *** Lerum, Sweden

Britton Logan * Mt. Pleasant, SC

Alejandra Mesa Eusse *** Medellin, Colombia

Gianna Pavone * Myrtle Beach, SC

Jada Pearson Columbia, SC

Kylie Reif ** West Lafayette, IN

Valentina Restrepo Medellin, Colombia

Paula Sanabria ** Barbera Del Valles, Spain

Haley Sink *** Moseley, VA

Makayla Willets Mastic, NY

Ellie Wray *** Charlottesville, VA

Kiersten Yom Summerville, SC

SOFTBALL:

Skylar Barton *** Glen Burnie, MD

Avery Bellai ** Monroe, NC

Makayla Cuthbertson ** Indian Trail, NC

Rachel Davis * Mechanicsville, VA

Reagan Glanz * Aberdeen, WA

Mikaela Goss *** Fuquay-Varina, NC

Danielle Karacson * Bartow, FL

Jayla King *** Grapevine, TX

Casey Kurent ** Auburndale, FL

Megan Matsil Indian Trail, NC

Laurin Nodine * Wellford, SC

Elisabeth Raby *** Cave Creek, AZ

Savana Rosson ** Gilbert, SC

Lauren Smallwood * Waycross, GA

Katie Smith *** Greenwood, SC

Paige Strickland * Creedmoor, NC

Anderson Thrower * Hanahan, SC

Grace Trautman * Burlington, WI

Jenna Walling *** Johns Island, SC

Taylor Watford * Lamar, SC

Madalyn White ** Currie, NC

MEN’S TENNIS:

Martin Barbera * Morelia, Mexico

Liam Day * Edenvale, South Africa

Adam Ernberg * Solvesborg, Sweden

Leonel Gonzalez Morelia, Michoacan, Mexico

Niklas Plath *** Albstadt, Germany

Austin Vienna *** Huntingdale, Victoria, Australia

WOMEN’S TENNIS:

Camryn Cassetori ** Plains, PA

Sophia Hansen ** London, England

Gabriel Karatantcheva *** Sofia, Bulgaria

Julie Martincova * Liberec, Czech Republic

Julia Pinto * Santos, Brazil

Chelsea Seidewitz ** Fassberg, Germany

Kim Venghaus * Senden, Germany

VOLLEYBALL:

Lexi Albright *** Easley, SC

Beyonce Andrews ** Acworth, GA

Kayla Clayworth * Myrtle Beach, SC

Gracie Davis Myrtle Beach, SC

Katie Floyd ** Campbellsville, KY

Kaylee Gillespie *** Pickens, SC

Caroline Lucas * Easley, SC

Keely Mclain Maryville, TN

Ruby Moore * Conway, SC

Kalee Peter *** Carroll, IA

Hadley Prince * Lynchburg, VA

Lily Walton Charlotte, NC

CHEERLEADING:

Breanna Clark ** Latta, SC

Gabrielle Fauntleroy Columbia, SC

Eden Miller *** Newberry, SC

Alexandria Mitchell * Florence, SC

* Dean’s List (3.25-3.749 GPA)

** President’s List (3.75-3.99 GPA)

*** 4.0 GPA