THIS PRODUCT COVERS SOUTHEAST NORTH CAROLINA AND NORTHEAST SOUTH CAROLINA
**ISAIAS REGAINS HURRICANE STRENGTH AND IS EXPECTED TO MAKE LANDFALL
TONIGHT ALONG THE COAST NEAR THE BORDER OF SOUTH AND NORTH CAROLINA
WITH DANGEROUS WINDS AND STORM SURGE**
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- NONE
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR BLADEN, COLUMBUS,
DILLON, FLORENCE, MARION, NORTHERN HORRY, ROBESON, AND
WILLIAMSBURG
- A HURRICANE WARNING AND STORM SURGE WATCH ARE IN EFFECT FOR
COASTAL NEW HANOVER AND COASTAL PENDER
- A STORM SURGE WARNING AND HURRICANE WARNING ARE IN EFFECT FOR
COASTAL BRUNSWICK, COASTAL GEORGETOWN, AND COASTAL HORRY
- A HURRICANE WARNING IS IN EFFECT FOR CENTRAL HORRY, INLAND
BRUNSWICK, INLAND GEORGETOWN, INLAND NEW HANOVER, AND INLAND
PENDER
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 120 MILES SOUTHWEST OF WILMINGTON NC OR ABOUT 60 MILES
SOUTH OF MYRTLE BEACH SC
- 32.8N 79.0W
- STORM INTENSITY 75 MPH
- MOVEMENT NORTH-NORTHEAST OR 15 DEGREES AT 16 MPH
SITUATION OVERVIEW
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ISAIAS WILL AFFECT THE COASTAL CAROLINAS TONIGHT. HEAVY RAIN, HIGH
WINDS AND TORNADOES WILL BE THE MAIN IMPACTS. WINDS WILL BE OF TROPICAL
STORM INTENSITY INLAND WHILE HURRICANE FORCE WIND GUSTS ARE LIKELY
ALONG THE COASTAL COUNTIES. TORNADIC RAINBANDS WILL CONTINUE ROTATING
ONSHORE LATE THIS EVENING INTO THE OVERNIGHT HOURS. STRONG ONSHORE
WINDS ARE EXPECTED TO BRING A STORM SURGE TO THE BEACHES THAT WILL
CAUSE AREAS OF BEACH EROSION AS WELL AS INUNDATION OF AREAS BEYOND THE
DUNES ESPECIALLY SOUTH OF CAPE FEAR. HEAVY RAINFALL IS EXPECTED TO
CAUSE AREAS OF FLASH FLOODING.
POTENTIAL IMPACTS
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* TORNADOES:
PROTECT AGAINST A DANGEROUS TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT
IMPACTS ACROSS NORTHEAST SOUTH CAROLINA AND SOUTHEAST NORTH CAROLINA
EAST OF I-95. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- THE OCCURRENCE OF SCATTERED TORNADOES CAN HINDER PREPAREDNESS
ACTIONS DURING TROPICAL EVENTS.
- TORNADOES CAN RIP ROOFS FROM HOMES, DESTROY MOBILE HOMES, CAUSE
TREES TO BECOME SNAPPED OR UPROOTED, FLIP CARS AND BOATS.
DANGEROUS PROJECTILES CAN ADD TO THE DAMAGE.
- SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE WITH A FEW SPOTS OF
CONSIDERABLE DAMAGE, POWER LOSS, AND COMMUNICATIONS FAILURES.
* WIND:
PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING WIND HAVING POSSIBLE EXTENSIVE IMPACTS
ACROSS NORTHEAST SOUTH CAROLINA AND SOUTHEAST NORTH CAROLINA EAST OF
I-95. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- SOME STRUCTURAL DAMAGE IS LIKELY, WITH BUILDINGS RECEIVING ROOF
DAMAGE AS WELL AS WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES.
MOBILE HOMES POTENTIALLY SUFFERING SEVERE DAMAGE, WITH SOME
DESTROYED. DAMAGE MAY BE ENHANCED BY PROJECTILES. LOCATIONS MAY
BE INACCESSIBLE OR UNINHABITABLE FOR SOME TIME AFTER THE STORM
PASSES.
- WIDESPREAD LARGE LIMBS WILL BE DOWN AND MANY TREES SNAPPED OR
UPROOTED, ALONG WITH FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- ROADS WILL BE BLOCKED IN MANY AREAS AS A RESULT OF LARGE
DEBRIS, ESPECIALLY WITHIN URBAN OR HEAVILY WOODED AREAS.
SEVERAL BRIDGES, CAUSEWAYS, AND ELEVATED ROADWAYS WILL LIKELY
BECOME UNSAFE.
- WIDESPREAD AREAS WILL SUFFER FROM POWER AND COMMUNICATION
OUTAGES.
- SEVERAL POORLY SECURED SMALL CRAFT MAY BREAK FROM THEIR
MOORINGS.
ALSO, PROTECT AGAINST DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS
ACROSS NORTHEAST SOUTH CAROLINA AND SOUTHEAST NORTH CAROLINA WEST OF
I-95.
* SURGE:
PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING SURGE HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT
IMPACTS ACROSS AREA BEACHES SOUTH OF CAPE FEAR. POTENTIAL IMPACTS IN
THIS AREA INCLUDE:
- AREAS OF STORM SURGE INUNDATION ENHANCED BY BREAKING WAVES ARE
POSSIBLE ALONG THE BARRIER ISLANDS. DAMAGE TO SEVERAL BUILDINGS
IS POSSIBLE, MAINLY NEAR THE COAST.
- SECTIONS OF NEAR-SHORE ROADS MAY BECOME WEAKENED OR WASHED OUT,
ESPECIALLY IN VULNERABLE LOW-LYING AREAS.
- DELIVERY OF DRINKING WATER AND SEWER SERVICES MAY BE
INTERRUPTED.
- MAJOR BEACH EROSION IS POSSIBLE WITH HEAVY SURF AND ELEVATED
WATER LEVELS IMPACTING OR BREACHING THE DUNES.
- MODERATE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND PIERS.
SEVERAL SMALL CRAFT WILL BREAK AWAY FROM MOORINGS, ESPECIALLY
IN UNPROTECTED ANCHORAGES.
- NAVIGATION MAY BE DIFFICULT NEAR INLETS AND WATERWAYS, AS
NAVIGATIONAL AIDS MAY BE OFF STATION OR MISSING.
ALSO, PROTECT AGAINST LOCALLY HAZARDOUS SURGE HAVING POSSIBLE LIMITED
IMPACTS ACROSS AREA BEACHES NORTH OF CAPE FEAR AND ALONG THE CAPE FEAR
RIVER.
* FLOODING RAIN:
PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
EXTENSIVE IMPACTS ACROSS NORTHEAST SOUTH CAROLINA AND SOUTHEAST NORTH
CAROLINA. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- MAJOR FLOODING FROM RAINFALL MAY PROMPT EVACUATIONS AND
NUMEROUS RESCUES.
- RIVERS AND STREAMS MAY RAPIDLY OVERFLOW THEIR BANKS IN MULTIPLE
PLACES. CREEKS AND DITCHES WILL FLOOD AND MAY CONTAIN STRONG
CURRENTS.
- FLOOD WATERS MAY ENTER MANY STRUCTURES, AND SOME MAY BECOME
UNINHABITABLE. SOME ROAD SCOURS OR COMPLETE ROAD FAILURES WILL
BE POSSIBLE, ALONG WITH THE POTENTIAL FOR SINKHOLES. MANY
STREETS AND PARKING LOTS MAY FLOOD, AND MAY BE IMPACTED BY
FLOWING WATER. MANY ROAD AND LOW-LYING BRIDGE CLOSURES ARE
POSSIBLE WITH SOME WEAKENED OR WASHED AWAY. DRIVING CONDITIONS
WILL BE DANGEROUS.THE DELIVERY OF DRINKING WATER AND SEWER
SERVICES MAY BE INTERRUPTED. FLOOD WATERS MAY BE POLLUTED AND
CONTAIN HAZARDOUS MATERIALS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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KEEP CELL PHONES WELL CHARGED AND HANDY. ALSO, CELL PHONE CHARGERS FOR
AUTOMOBILES CAN BE HELPFUL AFTER THE STORM. LOCATE YOUR CHARGERS AND
KEEP THEM WITH YOUR CELL PHONE.
IN EMERGENCIES IT IS BEST TO REMAIN CALM. STAY INFORMED AND FOCUSED
ON THE SITUATION AT HAND. EXERCISE PATIENCE WITH THOSE YOU ENCOUNTER.
BE A GOOD SAMARITAN AND HELPFUL TO OTHERS.
IF RELOCATING TO A NEARBY SHELTER OR TO THE HOME OF A FAMILY MEMBER
OR FRIEND, DRIVE WITH EXTRA CAUTION, ESPECIALLY ON SECONDARY ROADS.
REMEMBER, MANY BRIDGES AND CAUSEWAYS WILL BE CLOSED ONCE HIGHER WINDS
ARRIVE. ALSO, IF YOU ENCOUNTER WATER COVERING THE ROAD, SEEK AN
ALTERNATE ROUTE. ALWAYS OBEY OFFICIAL ROAD SIGNS FOR CLOSURES AND
DETOURS.
IF YOU ARE A VISITOR AND STILL IN THE AREA, LISTEN FOR THE NAME OF
THE CITY OR TOWN IN WHICH YOU ARE STAYING WITHIN LOCAL NEWS UPDATES.
BE SURE YOU KNOW THE NAME OF THE COUNTY OR PARISH IN WHICH IT
RESIDES. PAY ATTENTION FOR INSTRUCTIONS FROM LOCAL AUTHORITIES.
CLOSELY MONITOR NOAA WEATHER RADIO OR OTHER LOCAL NEWS OUTLETS FOR
OFFICIAL STORM INFORMATION. BE READY TO ADAPT TO POSSIBLE CHANGES TO
THE FORECAST.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN WILMINGTON NC AROUND 11 PM EDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.
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