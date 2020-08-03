West Florence High School football practice

West Florence's Steven Smalls attempts to catch a pass during the Knights' Monday morning workout. According to the SCHSL Phase 1.5 plan, players were allowed to catch the ball at West Florence High School football practice, Monday August 3, 2020, in Florence, SC

 DAVID L. YEAZELL/SPECIAL TO THE MORNING NEWS

FLORENCE, S.C. — The South Carolina High School League’s Phase 1.5 finally arrived. Along with it commenced the passing and handing off of footballs — something public-school teams had not been able to do in an official capacity since last fall.

In this three-phase procedure for sports returning to play, Phases 2 and 3 must also be reached. There is no timetable or how those next two phases will look like.

But at least we now know about Phase 1.5, which wasn’t considered until June.

And it’s a step forward.

“It’s good to see footballs going through the air,” said Jody Jenerette, West Florence’s football coach. “We felt like the kids were more excited.”

As of now, public schools start official practice Aug. 17, with football having a projected first week of games Sept. 11. The other public-school sports will start their seasons Aug. 31.

After a dead period, SCISA athletics had the chance to resume preparations for their fall seasons Monday. Field conditions kept Florence Christian’s football team from going outside Monday, and Trinity-Byrnes’ football program won’t start back until the next Monday. Although SCISA fall sport seasons besides football are scheduled to start on time, Aug. 17, football’s first regular-season games are pushed back one week to Aug. 28.

Meanwhile, in the SCHSL, South Florence conducted a 30-minute walk-through practice Monday morning, and Wilson — weather permitting — was supposed to hold a late-afternoon practice late-afternoon Monday under Phase 1.5 guidelines, which also increase the number of people in each fall workout group from 10 to 16.

In West Florence’s early practice Monday, the Knights were throwing the ball around. While projected starting QB George Derrick Floyd recovers from surgery on his jaw, which was injured in a baseball game (Floyd should be able to play in the football team's season opener), teammates Dashawn Gamble and Carter Hardee were throwing Monday.

“Both of those guys looked good today,” Jenerette said. “Neither one of them have played quarterback in a varsity game. But we think both of those guys can help us.”

It’s also comforting to know Floyd will be ready to play Sept. 11 in the opener against Wilson.

“When we first heard (Floyd was injured), we were in shock and felt really bad, and we still do,” Jenerette said. “But now, we think there is a light at the end of the tunnel, without a doubt.”

Speaking of lights at the end of the tunnel, Monday’s Phase 1.5 was also a step in that direction.

“As long as we keep doing the right things and taking care of what we can take care of, we’ll be fine,” Jenerette said. “All they can control is where their feet are. And their feet have been at West Florence, practicing football and trying to get better. That’s all we can worry about right now.”

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Prep Sports Writer

An eight-time APSE national award winner, Scott recently authored his first book,"70 Years of Thrills and Chills, Drama and Dents at Darlington Raceway." In college, Scott played on a tennis scholarship,

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