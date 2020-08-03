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FLORENCE, S.C. – Francis Marion University men’s soccer coach Luis Rincon has announced the signing of two junior college standouts to the Patriot program for 2020.

Forwards Nils Gulbranson of Lindstrom, Minn., and Mateo Mendez of Cartagena, Spain, will enroll at FMU this fall and suit up for the Patriots.

Gulbranson (6-4, 200) comes from Anoka-Ramsey Community College in Coon Rapids, Minn. During the 2019 season, he started 15 matches and recorded 13 goals and four assists. The goal total included three match-winners and ranked him 20th nationally in the NJCAA Division III. He was named his conference Player of the Year and the regional Player of the Year.

Gulbranson played his freshman campaign at NAIA member Dordt University, appearing in 12 matches and tallying two goals on 24 shots. He is a graduate of Chisago Lakes High School, where he played for coaches Mark Lee, Matt Thielen, and Matt Koehn. His career prep totals included 89 goals and 28 assists, and he twice earned All-State honors. His senior year, he led the state with in goals scored with 39, garnered Conference Player of the Year accolades, and was the runner-up for the Mr. Soccer Minnesota award.

“Nils is a goal scorer,” Rincon said. “He works very hard, and has a really good presence up front. He will have two years of eligibility with us.”

Mendez (5-10, 167)comes to FMU from Iowa Western Community College in Council Bluffs, Iowa. During the 2018, he started eight contests, recording five goals and four assists on 13 shots. Not only did he excel on the field, but while playing for the Reivers he obtained a 3.8 grade point average and earned Academic Honor Roll recognition.

He is a graduate of I.E.S. Jimenez de la Espada

“Mateo is a very strong and experienced player," Rincon said. "He comes from a top junior college programs, and has both the ability to score and assist on goals. He will have three years of eligibility at FMU.”

The pair are part of a 13-member recruiting class for the Patriots. FMU finished last season with a 16-5-1 mark and a No.22 national ranking, while winning the Peach Belt Conference Tournament title and advancing to the second round of the NCAA Division II national tournament.

Coker baseball prospect camp moved to Oct. 11

HARTSVILLE, S.C. - The Coker University baseball program has moved its 2020 Prospect Camp to Oct. 11 from its original date of Aug. 23.

There are two sessions in the camp, one for position players from 9-11 a.m. and one for pitchers from 1-3 p.m. The cost is $100 per session, or $125 to attend both sessions.

For more information, contact baseball coach Bob McLaughlin at bmclaughlin@coker.edu.

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