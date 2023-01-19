PREP BASKETBALL ROUNDUP: Lake View sweeps Lamar

Lake View 78
Lamar 69
LAMAR (69)
Delonta Martin 46, Eaddy 1, Ward 6, Tedder 6, Jackson 2, Quillen 8.
LAKE VIEW (78)
Jayden Ford 23, Umphries 9, Vaught 2, Dawkins 7, Ahmarion Nichols 13, Hardee 6, Ray 2, Sevin Nichols 15, Benjamin 2.
Carolina Academy 49
Marlboro Academy 46
CAROLINA ACADEMY (49)
Sauls 5, Lamb 6, Collin Epps 13, Filyaw 5, Altman 3, Izak Martinez 17.
MARLBORO ACADEMY (46)
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Harpe 2, Ben Milligan 12, Moody 5, Johnson 3, Trey Smith 21, Munnerlyn 3.
GIRLS' BASKETBALL
Lake View 59
Lamar 25
LAMAR (25)
Peoples 8,Stevens 4, Zyra Spann 10, Samuel 3.
LAKE VIEW (59)
Jaleya Ford 16, La’Kayla Chavis 10, Gwendasia Page 10, Sa’Nyah Williams 13, Blackmon 2, Hamilton 6.
Trinity Collegiate 52
K.O.D Skills Academy (N.C.) 50
TRINITY COLLEGIATE (52)
Teasley 3, Tatiana Williamson 12, Azaria Knox 19, Feagin 9, Pierce 2, A.Kind 3, S.Kind 2.
Socastee 63
Marion 51
MARION (51)
Shaw 6, Mallory 4, Rakyah Barr 23, Bethea 9, Washington 5, Swinton 4.
Carolina Academy 55
Marlboro Academy 30
CAROLINA ACADEMY (55)
Ruby Kate Amos 13, Cameron 2, McClam 6, Floyd 8, Ashlee Matthews 12, Campbell 4, Jernigan 2, Hewitt 8.
MARLBORO ACADEMY (30)
Woodham 4, McLaurin 2, Hopkins 6, Baker 2, Berkeley Jacobs 9, Carmichael 7.