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THURSDAY PREP ROUNDUP

PREP BASKETBALL ROUNDUP: Lake View sweeps Lamar

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Lake View 78

Lamar 69

LAMAR (69)

Delonta Martin 46, Eaddy 1, Ward 6, Tedder 6, Jackson 2, Quillen 8.

LAKE VIEW (78)

Jayden Ford 23, Umphries 9, Vaught 2, Dawkins 7, Ahmarion Nichols 13, Hardee 6, Ray 2, Sevin Nichols 15, Benjamin 2.

Carolina Academy 49

Marlboro Academy 46

CAROLINA ACADEMY (49)

Sauls 5, Lamb 6, Collin Epps 13, Filyaw 5, Altman 3, Izak Martinez 17.

MARLBORO ACADEMY (46)

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Harpe 2, Ben Milligan 12, Moody 5, Johnson 3, Trey Smith 21, Munnerlyn 3.

GIRLS' BASKETBALL

Lake View 59

Lamar 25

LAMAR (25)

Peoples 8,Stevens 4, Zyra Spann 10, Samuel 3.

LAKE VIEW (59)

Jaleya Ford 16, La’Kayla Chavis 10, Gwendasia Page 10, Sa’Nyah Williams 13, Blackmon 2, Hamilton 6.

Trinity Collegiate 52

K.O.D Skills Academy (N.C.) 50

TRINITY COLLEGIATE (52)

Teasley 3, Tatiana Williamson 12, Azaria Knox 19, Feagin 9, Pierce 2, A.Kind 3, S.Kind 2.

Socastee 63

Marion 51

MARION (51)

Shaw 6, Mallory 4, Rakyah Barr 23, Bethea 9, Washington 5, Swinton 4.

Carolina Academy 55

Marlboro Academy 30

CAROLINA ACADEMY (55)

Ruby Kate Amos 13, Cameron 2, McClam 6, Floyd 8, Ashlee Matthews 12, Campbell 4, Jernigan 2, Hewitt 8.

MARLBORO ACADEMY (30)

Woodham 4, McLaurin 2, Hopkins 6, Baker 2, Berkeley Jacobs 9, Carmichael 7.

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