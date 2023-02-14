Trinity Collegiate 46
Wilson Hall 37
TRINITY COLLEGIATE (46)
Jae Thomas 23, Miles 2, Brunson 6, Wilson 2, Gregory 6, Gerald 7.
Dillon Christian 90
Lee Academy 50
DILLON CHRISTIAN (90)
Singletary 7, Ford Richardson 21, Bethea 9, Jackson Outlar 14, Rhyheim Manning 22, Jones 5, Granger 3, Stone 3, McPherson 6.
LEE ACADEMY (50)
AJ Danzy 21, Arrants 2, Welch 4, Hadden 6, Freidenberger 5, Kirkley 5, Garrick 4, Cottingham 3.
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Christian Academy 47
Pee Dee Academy 40
PEE DEE ACADEMY (40)
Elvington 2, Trusell 5, Colby Richardson 12, Rogers 6, Hardee 2, Hudson Spivey 12.
GIRLS' BASKETBALL
Trinity Collegiate 55
Wilson Hall 22
TRINITY COLLEGIATE (55)
Williamson 3, A. Knox 18, Kenzie Feagin 17, Pierce 2, A.Kind 8, S. Kind 7.
Pee Dee Academy 37
Christian Academy 17
PEE DEE ACADEMY (37)
Eskridge 8, McCaskill 5, Elvington 2, Larrimore 2, Hammond 5, Abby Johnson 10, Davis 5.