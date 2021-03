PREP ROUNDUP: Cheraw baseball shuts out York Prep

ROCK HILL, S.C.— Jonathan Gordon went 2 for 3 with a home run, triple and two RBI to lead Cheraw to a 10-0 win over York Prep in baseball action on Wednesday night.

Teammate Logan Byrd, Caleb Townsend, and Malachi McManus each had a hit and an RBI.

C 404;100;1 — 10;9;1

YP 000;000;0 — 0;2;3

WP — Lucas Morgan ( 6 1/3 IP, 2 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 7 K). LP — Darby ( 2 1/3 IP, 4 H, 8 R, 5 ER, 6 BB, 2 K).

LEADING HITTERS — C: Jonathan Gordon 2-3, HR, 3B, 2 RBI; Logan Byrd 1-4, 1 RBI; Caleb Townsend 1-3, 1 RBI; Malachi McManus 1-2, 1 RBI.

Chesterfield 2

Andrew Jackson 1

CHESTERFIELD, S.C. — Chesterfield’s Adam Bytheway went 2 for 2 with an RBI.

Teammate Kevin Diggs went 1 for 2 with a home run and an RBI.

AJ 000;000;1— 1;6;0

H 010;101;x— 2;5;2

WP — Josh Adams ( 7 IP, 6 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 11 K). LP — Phillips ( 5 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 5 BB, 10 K).