SOFTBALL

Latta 4

Lake View 0

WP: Maddie Berry (7IP, 2H, 0R, 0ER, 13K, 6BB). LP: Raven Locklear (7IP, 4H, 4R, 0ER, 6K, 4BB).

LEADING HITTERS: L: Jena Stutler 2-3, 3B, 1 RBI; Paisley Johnson 1-3, 1 RBI. LV: Emma King 1-2, 3B.

RECORD: L 21-5.

NEXT GAME: Latta will host Hannah-Pamplico on Monday. Lake View will host East Clarendon on Monday.

Hannah-Pamplico 6

East Clarendon 0

WP: Isabella Davis (4IP, 2H, 0R, 0ER, 5K, 0BB) LP: Icelyn Sheriod (5IP, 4H, 2R, 2ER, 1K, 4BB).

LEADING HITTERS: HP: Jena Lee 2-4, 2B; Davis 2-2, 2B; Poston 2-3, 2B, 2 RBI.

RECORD: EC 9-9. H-P 17-4.

NEXT GAME: Hannah-Pamplico will travel to Latta on Monday. East Clarendon will travel to Lake View on Monday.

Dillon 3

Marlboro County 1

WP: Paige Sherman (7IP, 4H, 1R, 1ER, 11K, 0BB). LP: Mackenzie Kubas (7IP, 4H, 3R, 2ER, 9K, 2BB).

LEADING HITTERS: D: Logan Grice 1-3, 2B,1 RBI; MaKayla Huggins 2-3, 1 RBI. MC: Abby Quick 1-3, 2B; Ramzee Williams 1-3, 3B.

RECORD: D 20-8.

NEXT GAME: Dillon will travel to Aynor on Monday. Marlboro County will travel to Loris on Monday.

McBee 8

Dixie 7 (8)

WP: Trinity Brigman (8IP, 10H, 7R, 0ER, 5K, 0BB).

LEADING HITTERS: M: Brigman 2-3, 2B, 1 RBI; Kendra Chestnut 2-5, 3B, 3 RBI; Ava Tiller 3-4; Cam Tiller 2-4.

RECORD: M 13-11.

NEXT GAME: McBee will host Lewisville on Monday.

Marion 4

Chesterfield 2

WP: Hailie Lebiedz (7IP, 5H, 2R, 1ER, 8K, 3BB). LP: Caitlyn Gibson (7IP, 5H, 4R, 2ER, 7K, 3BB).

LEADING HITTERS: M: Lebiedz 2-3, 2B, 1 RBI; Jashaya Page 1-3, 2B, 2 RBI; Maliyah Williams 1-3, 2B, 1 RBI. C: Kaylee Eubanks 1-4, 2B, 1 RBI.

RECORD: M 17-1. C 14-6.

NEXT GAME: Marion will travel to Cheraw on Monday. Chesterfield will travel to Buford on Monday.

Trinity Collegiate 7

Ben Lippen 3

WP: Reagan Rowsey (3IP, 2H, 0R, 0ER, 4K, 0BB).

LEADING HITTERS: TCS: Chelsea Gohens 2-2, 2B, 3B, 2 RBI; Pinckney Riddle 1-2, 2B.

Carolina Academy 6

John Paul II 5

WP: Ashlynn Tisdale (4IP, 3H, 2R, 1ER, 8K, 1BB).

LEADING HITTERS: CA: Paisley McCutcheon 1-4, 1 RBI; Emma Amos 2-3, 1 RBI; Gracelyn Stanley 2-3; Natalie Brayboy 3-4, 2 2B, 1 RBI.

Dillon Christian 7

Andrew Jackson Academy 6

WP: Savannah Sherman (7IP, 8H, 6R, 4ER, 8K, 1BB).

LEADING HITTERS: DCS: Presley McKenzie 1-3, 2B; Selena Johnson 1-3, 3B, 2 RBI; Priscilla Rourke 1-2, 2B.

Calhoun Academy 6

Dillon Christian 0

LP: Savannah Sherman (4IP, 3H, 3R, 1ER, 4K, 3BB).

LEADING HITTERS: DCS: Lily Shooter 1-3; Selena Johnson 1-3.

Clarendon Hall 10

Lee Academy 2

LP: Carsyn Hall (3IP, 6H, 7R, 3ER, 2K, 2BB).

LEADING HITTERS: LA: Alleigh Brown 1-1, 2B; Savanna Price 2-3, 2B.

Lee Academy 23

Marlboro Academy 7 (5)

WP: Carsyn Hall (5IP, 8H, 7R, 2ER, 2K, 2BB).

LEADING HITTERS: LA: Alleigh Brown 3-4,2B, 3 RBI; Savanna Price 1-5,2B, 2 RBI; Brantley Norris 1-4, 2B, 2 RBI; Macy Ahtonen 1-4, 2 RBI; Raegan Hopkins 3-4, 1 RBI; Mazie Tomilinson 1-3, 2 RBI.

OTHER SCORES: Cheraw defeated Buford 4-2. Laurence Manning defeated Trinity Collegiate 10-0. Colleton Prep defeated Marlboro Academy 12-2. Pee Dee Academy defeated Carolina Academy 14-1.