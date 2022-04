PREP ROUNDUP: South Florence baseball defeats Paul VI on Wednesday at SBC

LEADING HITTERS: D: Michael Mills 2 for 3, 2 Runs Scored, 2 RBI, 2 SB; Shemar Simes 1 for 2, Triple, 2 RBI, 1 BB; Milijah Holt and Ashley Avin, 1 for 3, 1 RBI each; Chase Watson 1 for2, R, BB; Ty'Jawan Keith 1 for 4, R, 1 RBI, 1 SB; TJ Hankins 1 for 3, 2B, R. M: L. Diego, L. Tedder, and J. Melton 1 for 3 each