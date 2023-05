SATURDAY

SOFTBALL

South Florence 10

Lugoff-Elgin 6

WP: Payton Perry (7IP, 6 R, 4 ER, 8 H, 2 K).

LEADING HITTERS: SF: Larissa Siders 2-3, 2 RBI, 3 R; Riley Owens 2-4, RBI, 2 BB, 3 R; Katie Catoe 1-4, 2 RBI; Payton Perry 1-4, 2 RBI; Alaina Floyd 1-4, RBI; Sidney Morgan 1-3, 2 R.

RECORD: SF 21-8

NEXT GAME: South Florence will host a TBD opponent next week.

BASEBALL

Hannah-Pamplico 13

Johnsonville 3 (5)

WP: Avery Stone (3 2/23IP, 3ER, 5H, 3K). LP: C. Jackson (3 2/3IP, 10R, 7ER, 9H, 3K)

LEADING HITTERS: H-P: Avery Stone 2-3, 5 RBI, 2 R; Wade Poston 2-4, 3 RBI, 2 R; Ja'Marcus Williams 2-2, RBI, R; Logan Bass 2-3, 3 R. J: Braxton DeCamp 1-2, 2 RBI; Landyn Cribb 3-3; Caleb Tanner 2-2, R; Conner Cooper 0-1, RBI.

RECORDS: H-P 5-11. J 10-6.

NEXT GAME: Hannah-Pamplico will play Branchville on Monday.

FRIDAY

BASEBALL

West Florence 16

Richland Northeast 4

WP: Matthew Brown (5IP, 7H, 3R, 3ER, 4K, 1BB). LP: Halley (1IP, 1H, 0R, 0ER, 0K, 1BB).

LEADING HITTERS: WF: Matthew Brown 1-5, 3B, 2 RBI; Peyton Rogers 2-4, 2B, 2 RBI; Jack Benson 1-2, 2B, 3 RBI; Brody Cook 3-5, 3 2B, 1 RBI; Harrison Brown 2-4, 2B, 2 RBI.

RECORD: WF 19-9.

NEXT GAME: West will travel to AC Flora on Monday.

Hartsville 9

Hilton Head Island 2

WP: John Alexander (6IP, 4H, 1ER, 6K, 2BB). LP: Gregory (2IP, 3H, 2R, 1ER, 2K, 5BB)

LEADING HITTERS: H: Web Barnes 1-5, HR, 2 RBI; Jackson Moore1-3, 2B: Brandon Anderson 2-2, 2B, 1 RBI; McKendrie Douglas 2-3, 2 RBI.

RECORD: H 14-11

NEXT GAME: Hartsville will host Greer on Monday.

Cardinal Newman 9

Trinity Collegiate 3

WP: J Jenkins (2 2/2IP, 5H, 2R, 2ER, 1K, 2BB). LP: Mac Faile (2IP, 5H, 8R, 0ER, 3K, 2BB).

LEADING HITTERS: TCS: Tanner Hall 2-3, 2B, 1 RBI; Andrew Dameron 1-1,2B, 1 RBI; Kam Rheuark 1-2, 1 RBI.

RECORD: TCS 17-11.

Williamsburg Academy 4

Orangeburg Prep 2

WP: Holden Baylor (7IP, 5H, 2R, 1ER, 8K, 3BB).

LEADING HITTERS: WA: Will McCutheon 2-2;2B; Layton Morris 2-3, 2B, 1 RBI; Bradley Muldrow 1-3, 1 RBI; Morris 2-3, 1 RBI.

RECORD: WA 14-10

NEXT GAME: Williamsburg Academy will host a to be determined opponent on Wednesday.

Florence Christian 4

Hilton Head Christian 2

WP: Tanner Lewis (5IP, 2R, 1ER, 5K, 4BB).

LEADING HITTERS: FCS: Juels Huntly 2-3, 2B: Gabe McLaughlin 1-3, 1 RBI; Austin Howard 1-3, 1 RBI.

RECORD: FCS 20-10.

NEXT GAME: FCS will travel to Orangeburg Prep on Monday.

Pee Dee Academy 2

Hilton Head Prep 1

WP: Colby Richardson (6IP, 5H, 1R, 1ER, 11K, 2BB). LP: Stanyard (7IP, 6H, 2R, 2ER, 5K, 1BB).

LEADING HITTERS: PDA: Landon Nobles 2-3, 2B; Bennett Causey 2-3; Landyn Tyler 1-2, 1 RBI.

RECORD: PDA 13-3.

NEXT GAME: Pee Dee will host a to be determined opponent on Wednesday.

Carolina Academy 19

Greenwood Christian 7 (8)

WP: Tucker Kirby (3 1/3IP, 1H, 0R, 0ER, 6K, 0BB).

LEADING HITTERS: CA: Jayden Buntin 1-4, 2B; Peyton McCutheon 3-5, 2B, 2 RBI; Jason Grantham 3-5, 2B, 2 RBI; Tuker Kirby 3-4, 3 2B, 5 RBI; Will McCutheon 1-5, 2 RBI; Tyler Smart 3-5, 3 RBI; Dyson Lamb 4-6, 3 RBI.

RECORD: CA 14-15.

NEXT GAME: Carolina Academy will travel to Hilton Head Prep on Monday

SOFTBALL

Marlboro County 2

Beaufort 1 (8)

WP: Mackenzie Kubas (8IP, 1H, 1R, 1ER, 16K, 1BB).

LEADING HITTERS: MC: Addison Skipper 1-2, 2B; Destani Barfield 1-3, 1 RBI; Abby Quick 1-2, 1 RBI.

Dillon 3

Hanahan 1

WP: Paige Sherman (7IP, 4H, 1R, 0ER, 7K, 1BB). LP: Harringston (7IP, 10H, 3R, 3ER, 2K, 2BB).

LEADING HITTERS: D: Cierra Grice 3-4,2B, 1 RBI; Sherman 2-3,2B; Mariah Campbell 1-3,2B, 1 RBI.

RECORDS: D 18-8.

NEXT GAME: Dillon will host a to be determined opponent on Monday.

Chesterfield 17

Oceanside Collegiate 2 (5)

WP: Caitlyn Gibson (5IP, 5H, 2R, 1ER, 7K, 2BB).

LEADING HITTERS: C: Caitlyn Gibson 3-4, 3 2B, 3 RBI; Gracye Rhyne 4-5, 2B, 3 RBI; Kendall Brock 3-4, 2B, 4 RBI; Karley Eubanks 3-4, 2B, 4 RBI

RECORD: C 14-5.

NEXT GAME: Chesterfield will play a to be determined opponent on Wednesday.

Marion 12

Woodland 3

WP: Kennedy Jenkins (7IP, 2H, 3R, 0ER, 6K, 5BB).

LEADING HITTERS: M: Jenkins 2-5, 2B, 1 RBI; Aynoni Mallory 3-4, 2B, 3 RBI; Maliyah Williams 1-3, 3B, 2 RBI; Anna Grace Page 2-4, 1 RBI; Saniyha Howard 2-4, 1 RBI; Sheteria Bethea 2-3, 1 RBI; Kristen Shaw 3-3, 1 RBI.

RECORD: M 15-1.

NEXT GAME: Marion will host a to be determined opponent on Wednesday.

High Point Academy 4

McBee 2

LP: Trinity Brigman (6IP, 4H, 4R, 1ER,9K, 5BB)

LEADING HITTERS: M: Brigman 1-2; Cam Tiller 1-2; Mary McKenzie 1-3; Genna Newsome 1-3.

RECORD: M 9-11.

NEXT GAME: McBee will host a to be determined opponent on Monday.

Latta 10

Carvers Bay 0 (5)

WP: Maddie Berry (5IP, 1H, 0R, 0ER, 9K, 1BB). LP: Jenna Kay Avant (3 1/3IP, 2H, 7R, 5ER, 0K, 5BB).

LEADING HITTERS: L: Katelyn Johnson 1-3, 2B, 2 RBI; Ragan Bethea 1-2, 2 RBI; Jena Stutler 1-2, 1 RBI. CB: Jenna Kay Avant 1-2.

RECORDS: L 19-5. CB10-13.

NEXT GAME: Latta will host a to be determined opponent on Wednesday and Carvers Bay will host a to be determined opponent on Monday.

East Clarendon 6

Green Sea Floyds 4

WP: Laklyn Gaskins (6 1/3IP, 2H, 0R, 0ER, 4K, 2BB).

LEADING HITTERS: EC: Whitney McElveen 4-4; L. Gaskins 2-4; Hayden White 1-2, 1 RBI; Peyton Hannaford 1-4, 1 RBI.

RECORD: EC 8-8.

NEXT GAME: EC will host a to be determined opponent on Wednesday.

Hannah-Pamplico 18

Lowcounty Leadership 0 (4)

WP: Kadence Poston (4IP, 0H, 0R, 0ER, 9K, 3BB) LP:

LEADING HITTERS: H-P: Jadan Lee 3-4, 2 2B, HR; Riley Calcutt 3-4, 2 2B; Meredith Stone 2-4, 2 2B, 2 RBI; K. Poston 3-3, 1 RBI; AC Stone 3-4, 2 RBI.

RECORD: H-P 15-4.

NEXT GAME: Hannah-Pamplico will host a to be determined opponent on Wednesday.

Lake View 3

Johnsonville 2

WP: Raven Locklear (7IP, 6H, 2R, 0ER, 6K, 6BB).

LEADING HITTERS: LV: Emma King 2-4, 2B; Locklear 1-2, 1 RBI; Hollie Scott 2-3, 2B, 1 RBI.

OTHER SCORES: Bridge Prep defeated Hemingway 15-0; Lee Central defeated Edisto 20-12; Cheraw defeated Barnwell 8-1; Kingstree defeated Wade Hampton 13-3. Darlington defeated Philip Simmons 16-0.