PREP ROUNDUP: South Florence softball defeats Waccamaw 11-2

PAWLEYS ISLAND, S.C.— Payton Perry went 3 for 4 with two doubles and two RBI to lead South Florence to a 11-2 win over Waccamaw in softball action Monday.

Teammate Larissa Siders went 2 for 5 with a double and an RBI.

SF 310;031;3— 11;9;1

W 000;200;0— 2:4;4

WP — Payton Perry (7 IP, 4 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 4 K). LP — Emma Parler ( 7 IP, 9 H, 11 R, 5 ER, 7 BB, 0 K).

LEADING HITTERS — SF: Larissa Siders 2-5, 2B, 1 RBI; Gracelyn Flowers 1-4, 1 RBI; Makayla Arceneaux 1-5, 2B; Katie Catoe 1-2; Delany Timmons 1-4, 2 RBI; Perry 3-4, 2 2B, 2 RBI.

Dillon 3

Georgetown 1

GEORGETOWN, S.C.— Dillon’s Logan Price went 2 for 3 with a triple and an RBI.

Teammate Abby Bristow went 1 for 3 with a double and an RBI.

D 200;100;0 — 3;5;2

G 000;001;0 — 1:5;0

WP — Paige Sherman ( 7 IP, 5 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 3 K). LP — Jordan ( 7 IP, 5 H, 3 R, 3 ER, 2 BB, 2 K).