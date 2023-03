MYRTLE BEACH, S.C. − South Florence starting pitcher Aydin Palmer struck out 15 Myrtle Beach batters Tuesday to set a new school record in the Bruins' 6-0 victory.

Palmer finished the night with 276 career K's to pass the late Todd Martin, who had 274.

The SFHS lefty allowed just one hit and no runs and did not walk a batter.

WP: Aydin Palmer (7 IP, H, 0 R, 15 K, 0 BB) LP: Tristan McGee (IP, 3 H, 2 ER, K, BB)

LEADING HITTERS: SF: Luke Miller 2-3, 2B, BB, 2R, RBI; Wyatt Williams 2-4, R, 2 RBI; Hunter Matthews 2-3, RBI; Aydin Palmer, 1-3, RBI.

North Myrtle Beach 6

West Florence 1

WP: Long (7 IP, 3 H, ER, 10 K, 0 BB). LP: Peyton Rogers (IP, 2 H, 4 ER, K, 3 BB).

LEADING HITTERS: WF: Rogers 2-2, 3B, HR, RBI; Evan Frank 1-2, 3B.

Georgetown 10

Manning 0 (5)

WP: Connor Dupuis (5IP, 3H, 0R, 0ER, 6K, 0BB). LP: RJ Cantey (2 1/3IP, 7H, 8R, 4ER, 2K, 0BB).

LEADING HITTERS: M: Cantey 1-2; Ian Ridgeway 1-2; Christian Broadway 1-2.

Loris 8

Dillon 3

WP: Thomas Cox (4 2/3IP, 7H, 3R, 2ER, 3K, 4BB). LP: Avery Sherman 3 2/3IP, 3H, 3R, 3ER, 3K, 4BB).

LEADING HITTERS: D: Hank Grider 1-4, 1 RBI; Dan Graves 2-4, 1 RBI.

Darlington 7

Marlboro County 4

WP: Shemar Simes (6IP, 2H, 1R, 1ER, 12K, 2BB). LP: Matt Miller (6IP, 11H, 7R, 4ER, 6K, 2BB).

LEADING HITTERS: MC: Jonathan Westbay 2-4, 2 2B, 2 RBI. D: Milijah Holt 3-3, 2B, 2 RBI; Shane Oliver 2-4; Antwone Williamson 2-3, 2 RBI; Gage McKenzie 4-4, 2B, 2 RBI.

Lake City 17

Crestwood 0 (3)

WP: Jase McKnight (3IP, 0H, 0R, 0ER, 6K, 0BB). LP: D Vonton (1 1/3IP, 3H, 10R, 6ER, 1K, 5BB).

LEADING HITTERS: LC: Mykel Croker 2-3, 2B 3RBI; Markeis Hudson 1-2, 2B,2 RBI; Taevin Herring 2-3, 2B,4 RBI; McKNight 1-1, 2B,1 RBI; Qualek Washington 1-1, 2B,2 RBI; Torrance Wilson 1-2, 2B,3 RBI.

Cheraw 4

Buford 1

WP: Kaden Johnson (2IP, 1H, 0R, 0ER, 3K, 0BB). LP: E Sistare (6 2/3IP, 3H, 4R, 1ER, 11K,2BB)

LEADING HITTERS: C: Demaris Ellerbe 1-3, 2 RBI.

Central 8

Chesterfield 6

WP: D Tadlock (4IP, 7H, 5R, 4ER, 1K, 2BB). LP: Shane Graham (3IP, 6H, 6R, 5ER, 1K, 1BB).

LEADING HITTERS: CH: Tripp Trexler 1-4, 2B, 2 RBI; Dylan Trexler 2-5, 2 2B, 1 RBI.

McBee 19

C.A. Johnson 0 (4)

WP: Cohen Reid (3IP, 1H, 0R, 0ER, 6K, 0BB).

LEADING HITTERS: M: Landon Tedder 2-5, 2B, 4 RBI; J.J. Melton 1-3, HR,2 RBI; Hayden Griggs 2-2, 2B,1 RBI; Lucas Diego 1-2, 1 RBI; Nathan Langlahr 1-1, 3B,2 RBI.

Lake View 4

Latta 2

WP: Noah Cribb (4 1/3IP, 3H, 1R, 0ER, 7K, 4BB). LP: Colin Minshew (6IP, 5H, 4R, 3ER, 14K, 1BB).

LEADING HITTERS: L: Mason Weatherford 1-3, 2B; Ethan Lee 1-3, 1 RBI; Eli Jones 2-3, 2B. LV: Kason Herlong 2-3, 2B; Zack Hunt 2-3; Chris McGill 1-3, 1 RBI.

Lamar 9

Hannah-Pamplico 8

WP: Hayden Timmons (4 1/3IP, 4H, 8R, 3ER, 10K, 7BB). LP: Avery Stone (3 1/3IP, 6H, 8R, 6ER, 2K, 6BB).

LEADING HITTERS: H-P: Josh McNeil 1-2, 2 RBI; Logan Bass 1-3, 2B,2 RBI; Ja’Marcus Williams 2-4, 3 RBI. L: Kendall Windham 1-3, 2 RBI; Timmons 2-3.

Florence Christian 15

Christian Academy 0 (3)

WP: Pierson Gray (2IP, 2H, 0R, 0ER, 5K, 0BB). LP: Lucas Williams (1IP, 6H, 12R, 0ER, 2K, 4BB).

LEADING HITTERS: FCS: Pierce Matthews1-1, 2B; Jackson McGregor 2-3, 3B, 2 RBI; Austin Howard 1-2, 1 RBI; Landon Hardy 1-1, 2 RBI; Tanner Lewis 1-1, 1 RBI; Dawson Smith 1-1, 1 RBI; Gavin Holt 1-1, 1 RBI.

Trinity Collegiate 13

Camden Military 1 (5)

WP: Lucas Morgan (4IP, 3H,1R, 1ER,5K, 0BB). LP: A Love ( 1 1/3IP, 7H, 9R, 7ER, 1K, 1BB).

LEADING HITTERS: TCS: Nick Ramanoli 2-3, 2B, 1 RBI; Gates Chapman 2-3, 5 RBI; Tanner Hall 2-3, 3B; Tucker Galloway 1-2, 1 RBI; Kam Rheuark 1-3, 1 RBI.

Laurence Manning 5

Wilson Hall 4

WP: Henry Durant (7IP, 5H, 4R, 4ER, 6K, 3BB. LP: J Schwelder (5 2/3IP, 6H, 5R, 3ER, 5K, 1BB).

LEADING HITTERS: LMA: Bryson Hodge 1-1, 2B, 1 RBI; Wyatt Powell 1-2, 2 RBI; Cam Baker 1-3, 1 RBI; Jackson Brown 1-3, 1 RBI.

Marlboro Academy 5

The King’s Academy 3

WP: Landon Edge (4 1/3IP, 0H, 3R, 0ER, 8K, 5BB). LP: Gavin Moore (5IP, 5H, 4R, 2ER, 3K, 0BB).

LEADING HITTERS: MA: Matthew Cockman 1-3, 2B; Ben Milligan 1-2, 1 RBI; Edge 1-4, 1 RBI; Ayden Allen 1-4, 1 RBI. TKA: Trey Mills 1-4; Moore 1-3; Coleman Hunt 1-3.

Lee Academy 14

Dillon Christian 2 (5)

WP: Jessie Bowers (1IP, 0H, 0R, 0ER, 2K, 0BB).LP: G Jones (0 IP, 2H, 6R, 6ER, 0K, 4BB).

LEADING HITTERS: LA: Cole Thompson 2-2, 2B, 4 RBI; Andrew Bowers 1-1, 2B, 2 RBI; Cambell Wilkes 2-3, 1 RBI

SOFTBALL

South Florence 12

North Myrtle Beach 0 (5)

WP: Payton Perry (5IP, 2H, 0R, 0ER, 6K, 2BB). LP: N Lockner (4 1/3IP, 10H, 12R, 9ER, 0K, 4BB).

LEADING HITTERS: SF: Larissa Siders 2-3, HR, 2 RBI; Katie Catoe 2-3, HR, 2 RBI; Perry 2-3; Ryliegh Hux 1-2, 1 RBI; Kameron Cotton 2-3, 3B, HR, 3 RBI; Blakley Blue 1-3, 1 RBI.

Marlboro County 7

Darlington 3

WP: Mackenzie Kubas (7IP, 9H, 3R, 2ER, 10K, 4BB). LP: Brayli Weatherford (7IP, 11H, 7R, 7ER, 4K, 3BB.

LEADING HITTERS: MC: Abby Quick 1-4, 3 RBI; Destani Barfield 3-4, 1 RBI. D: Katelyn Church 1-3, 2B; Jezariah McCall-Baynes 1-2, 2B; Emily Johnson 3-4, 1 RBI.

Aynor 4

Dillon 1

WP: Johnson (7IP, 4H, 1R, 1ER, 10K, 1BB). LP: Paige Sherman (6IP, 6H, 4R, 3ER, 3K, 0BB).

LEADING HITTERS: D: Logan Grice 2-3, 3B, HR, 1 RBI.

Latta 5

Lake View 0

WP: Maddie Berry (7IP, 0H, 0R, 0ER, 17K, 3BB). LP: Raven Locklear (7IP, 8H, 5R, 4ER, 7K, 1BB).

LEADING HITTERS: L: Ragan Bethea 2-3, 2 2B, 2 RBI; Berry 2-4; Katelyn Johnson 2-4; Paisley Jackson 1-2, 1 RBI.

Hannah-Pamplico 2

Lamar 1 (8)

WP: Kadence Poston (5IP, 1H, 0R, 0ER, 12K, 0BB). LP: Abby McManus (7IP, 3H, 2R, 2ER, 6K, 4BB).

LEADING HITTERS: L: Emily Johnson 2-3, 2B. H-P: Riley Calcutt 1-2,2B, 1 RBI; A.C. Stone 1-3,2B, 1 RBI.

Dillon Christian 8

Lee Academy 1

WP: Savannah Sherman (7IP, 4H, 1R, 0ER, 13K, 1BB). LP: Carsyn Hall (6IP, 12H, 6R, 5ER, 2K, 0BB).

LEADING HITTERS: LA: Hartlee Butler 2-3. DCS: Sherman 1-3, 3B, 1 RBI; Molly Andrews 2-3, 2B, HR, 2 RBI; ALex Heasley 2-4, 2 RBI.

Williamsburg Academy 7

Carolina Academy 5

WP: Abby Ward (5 2/3IP, 1H, 0R, 0ER, 9K, 3BB). LP: Lauren Sims (5IP, 11H, 7R, 5ER, 6K, 0BB).

LEADING HITTERS: WA: Ward 1-3, 2B; Audrey Watford 4-4, 2 3B, 4 RBI; Kaitlyn Owens 1-3. CA: Paisley Coker 1-1, 2B, 2 RBI; Lexi McCutcheon 1-3, 1 RBI.

GOLF

South Florence 162

West Florence 172

Darlington 208

SOUTH FLORENCE (162)

J.W. Robinson 36, Landry Carsten 41, Evan Cox 41, Ben O’Dell 44.

WEST FLORENCE (172)

Daniel Thompson 37, Tyce Edwards 44, Jayce Newton 45, Trace Edwards 46.

DARLINGTON (208)

Andrew Hinson 46, Malachi Cox 49, Stuart Lucas 53, Sean Lewis 60.

Christian Academy 170

Pee Dee Academy 174

Florence Christian 179

Williamsburg Academy 185

Carolina Academy 196

PEE DEE ACADEMY (174)

Brock Baker 39, Tripp Spivey 41, Peyton Hardee 46, Keeton Cribbs 48.

FLORENCE CHRISTIAN (179)

Wallace Jordan 41, Thomas Gainey 43, Jamison Andrews 45, Lima Claire 50.

BOYS' TENNIS

West Florence 6

Hartsville 0

SINGLES

JR Dawkins (WF) def. Jay Braddock 6-0, 6-1; Hewitt Dawkins (WF) def. Que Shaltterbrandt 6-1, 6-1; Tallon Cannon (WF) def. Brennan Jones 6-1, 4-6, 10-5; Frank Emerson (WF) def. Hampton Braddock 6-0, 6-0; Michael Schiesz (WF) def. Jake Coward 6-1, 6-0.

DOUBLES

Noah Matthews/ Hayden Rogers (WF) def. Edwards Salinas/ Adyn Watford 6-3, 6-3.

BOYS' SOCCER

West Florence 4

Hartsville 0

SAVES: H: Hector Gutierrez 13.

South Florence beat NMB tonight 2-1 on penalties,Brice Fuleiham saving 4 penalties and Tanner Anderson and Alex Landeverde scoring for the Bruins

South Florence 2

North Myrtle Beach 1

GOALS: SF: Tanner Anderson, Alex Landeverde