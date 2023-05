BASEBALL

James Island 8

West Florence 7 (8)

LP: Cooper Coleman (2IP, 5H, 1R, 1ER, 0K, 2BB).

LEADING HITTERS: WF: Bryson Graves 1-3, 2B, 1 RBI; Jack Benson 1-4,2B; Evan Frank 1-4, 2B; Camp Keels 1-5; Brody Cook 1-2; Peyton Rogers 3-4, 2 RBI; Coleman 2-4, 1 RBI: Jack Wilson 1-3, 1 RBI.

Record: WF 20-10.

Florence Christian 4

Williamsburg Academy 1 (10)

WP: Gavin Holt (2 1/3IP, 1H, 0R, 0ER, 1K, 0BB). LP: Bryce Blackburn (3 1/3IP, 2H, 3R, 0ER, 4K, 2BB).

LEADING HITTERS:WA: Bryce Blackburn 1-2, 1 RBI. FCS: Gabe McLaughlin 1-4, 2 RBI; Juels Huntley 2-3.

RECORDS: FCS: 21-11. WA: 14-11.

NEXT GAME: Florence Christian will play Williamsburg Academy at TBA Today.

Pee Dee Academy 8

Carolina Academy 2

WP: John Hucks (4 1/3IP, 8H, 2R, 2ER, 6K, 3BB). LP: Jason Grantham (5IP, 5H, 5R, 5ER, 7K, 3BB).

LEADING HITTERS: CA: Tucker Kirby 1-3, 1 RBI; W Joyner 2-3; P McCutheon 2-4. PDA: Bennett Causey 2-4, 3 RBI; Miles Trussell 1-4, 2B, 2 RBI; Landon Nobles 1-3, 1 RBI.

RECORDS: CA: 15-16. PDA: 14-3.

NEXT GAME: PDA will play TBA in SCISA Class 3A state championship series TBA Monday.

SOFTBALL

Dillon 3

Camden 0

WP:Paige Sherman (7IP, 2H, 0R, 0ER, 13K, 0BB). LP: Stokes (6IP, 5H, 3R, 2ER, 2K, 1BB).

LEADING HITTERS: D: Makenna Meekins 2-3, 2B, 3B, 1 RBI; Logan Grice 1-3, 1 RBI; MaKayla Huggins 1-3, 2B; Erika Williamson 1-3.

RECORD: D 19-8.

NEXT GAME: Dillon will travel to Marlboro County at TBA Friday.

Marlboro County 6

Beaufort 2

WP: Mackenzie Kubas (7IP, 4H, 2R, 2ER, 11K, 2BB). LP: Rast (6IP, 9H, 6R, 6ER, 6K, 2BB).

LEADING HITTERS: MC: Abby Quick 2-2, 2B, 2 RBI; Terilynn Holmes 1-2, 2B, 1 RBI; Destani Barfield 2-3;Amir Bridges 1-3, 1 RBI.

RECORDS: MC 18-2.

NEXT GAME: Marlboro County will host Dillon at TBA Friday.

Chesterfield 4

Oceanside Collegiate 3 (8)

WP:Caitlyn Gibson (8IP, 6H, 3R, 2ER, 8K, 6BB). LP: GIlbert (7 2/3IP, 6H, 4R, 2ER, 5K, 8BB).

LEADING HITTERS: C: Kendall Brock 1-4, 2B, 1 RBI; Karley Eubanks 3-3, HR, 1 RBI.

RECORD: C 15-5.

NEXT GAME: Chesterfield will host Marion at TBA Friday.

Marion 11

Andrew Jackson 6

WP: Kennedi Jenkins (3IP, 3H, 4R, 2ER, 4K,2BB). LP: Huffman (3IP, 8H, 5R, 3ER, 3K, 1BB).

LEADING HITTERS: M: Sheteria Bethea 4-4, 2 2B, 1 RBI; Hailie Lebiedz 1-2, 2 RBI; Anna Grace Page 1-4, 1 RBI; Maliyah Williams 1-3, 1 RBI; Jada Horne 1-2, 2B; Jenkins 1-4, 1 RBI.

Record: M 16-1.

NEXT GAME: Marion will travel to Chesterfield at TBA Friday.

Hannah-Pamplico 16

LowCountry Leadership 0 (3)

WP: Isabella Davis (3IP, 0H, 0R, 0ER, 7K, 1BB). LP: Galloway (2 1/3IP, 11H, 16R, 10ER, 1K, 1BB).

LEADING HITTERS: H-P: Davis 2-3, HR, 4 RBI; Meredith Stone 2-2, 2 3B, 3 RBI; Jadan Lee 2-3, 2B, 1 RBI; Riley Calcutt 1-3, 1 RBI; Payten Poston 1-1, 2B; AC Stone 1-2, 2B, 2 RBI.

RECORD: H-P 16-4.

NEXT GAME: Hannah-Pamplico will travel to East Clarendon at TBA Friday.

McBee 10- 15

High Point Academy 3- 2 (5)

GAME 1

WP:Trinity Brigman (7IP, 5H, 3R, 3ER, 8K, 0BB).

LEADING HITTERS: M: Brigman 2-4, 2B, 3 RBI; Cam Tiller 1-3, 2 RBI; Kendra Chestnut 2-4, 1 RBI; Lily Beasley 2-2, 2B; Mollie Rollings 1-3, 1 RBI.

GAME 2

WP: Trinity Brigman (5IP, 4H, 2R, 2ER, 8K, 2BB).

LEADING HITTERS: M: Kendra Chestnut 1-3, 2B; Lily Beasley 2-2, 1 RBI; Brigman 1-3, 2 RBI; Cam Tiler 1-1, 3 RBI.

RECORD: M 12-11.

NEXT GAME: McBee will host TBA at TBA Friday.

Lake View 6

Bamberg-Ehrhardt 5

WP:Raven Locklear (7IP, 1H, 5R, 1ER, 8K, 4BB). LP: Moody (2IP, 3H, 5R, 3ER, 1K, 2BB).

LEADING HITTERS: LV: Locklear 1-3, 2B, 3 RBI; LaKayla Chavis 1-3, 1 RBI; Emma King 2-4.

NEXT GAME: LV will host Latta at TBA Friday.

Latta 16

Carvers Bay 0 (3)

WP:Maddie Berry (3IP, 0H, 0R, 0ER, 3K, 1BB). LP: Ada Davis (2 1/3IP, 8H, 16R, 7ER, 3K, 8BB).

LEADING HITTERS: L:Chayse Walters 1-2, HR, 2 RBI; Jena Stutler 2-2, 2B,4RBI; Berry 1-1, 2 RBI; Katelyn Johnson 2-2, 4 RBI; Emily Smith 1-3, 3 RBI.

RECORD: L 20-5. CB 11-15.

NEXT GAME: Latta will travel to Lake View at TBA Thursday.

East Clarendon 8

Branchville 4

WP:Icelyn Sheriod (5 2/3IP, 4H, 4R, 4ER, 6K, 1BB).

LEADING HITTERS: EC:Whitney McElveen 2-3, 1 RBI; Eden Huth 2-4, 1 RBI; Icelyn Sheriod 1-3, 1 RBI; Hayden White 1-3; Laiklyn Gaskin 1-3; Bailey Hicks 1-3.

RECORD: EC 9-8.

NEXT GAME : EC will host Hananh-Pamplico at TBA Friday.

Other Scores: Cheraw defeats Andrews 5-0.