BASEBALL

West Florence 6

AC Flora 3

WP:Matthew Brown (4IP, 3H, 0R, 0ER, 3K, 0BB). LP: Collins (1 1/3IP, 0H, 1R, 1ER, 2K, 1BB).

LEADING HITTERS: WF: Brody Cook 2-3,2 2B; Cooper Coleman 1-2, 2B; Jackson Godbold 1-2, 1 RBI; Jack Benson 1-2, 1 RBI; Bryson Graves 1-2, 1 RBI;

RECORDS: WF 20-9

NEXT GAME: West will travel to James Island at TBA Wednesday.

Lake View 5

Lowcountry Leadership 2

WP:Chase Price (5IP, 6H, 2R, 2ER, 7K, 1BB) LP: Bishop ( 6IP, 9H, 5R, 5ER, 4K, 2BB).

LEADING HITTERS: LV: Chris McGill 2B; Luke Price 1-2,HR, 1 RBI; Bryce King 2-3, 1 RBI; Tucker Bass 1-2, 1 RBI.

RECORD: LV 20-3.

NEXT GAME: Lake VIew will travel to East Clarendon in Class A lower state playoffs at 6 p.m. Thursday.

Latta 11

St. John’s 1 (5)

WP:Preston Brown (3IP, 2H, 1R, 1ER, 6K, 0BB). LP: Hernadez (3IP, 7H, 8R, 7ER, 0K, 2BB).

LEADING HITTERS: L: EthanLee 2-3, 2B, HR, 4 RBI; Justin Stutler 2-3, 2 2B, 2 RBI;Mason Weatherford 2-3, 2B, 1 RBI; Eli Henderson 1-1, 1 RBI; Collin Minshew 1-2, 2B.

RECORD: L 22-4.

NEXT GAME: Latta will travel to Branchville in Class A lower state playoffs at TBA Thursday.

Branchville 4-11

Hannah-Pamplico 9-3

Game 1

WP: Payton Farmer (5IP, 3H, 4R, 3ER, 3K, 5BB). LP: C Looper (5 1/3IP, 12H, 8R, 8ER, 3K, 3BB).

LEADING HITTERS: H-P: Bazen Locklear 2-4, 2B, 2 RBI; Boone Johnson 3-4; Wade Poston 2-4; Ty Daves 3-5, 2B, 2 RBI; Avery Stone 1-3, 1 RBI; Josh McNeil 2-4, 2B, 1 RBI.

Game 2

WP: Wembley (7IP, 5H, 3R, 1ER, 2K, 1BB). LP: Ty Daves (1 1/3IP, 2H, 5R, 3ER, 0K, 1BB)

LEADING HITTERS: H-P:Wade Poston 1-3, 2B; Avery Stone 1-3,3B, 1 RBI.

RECORD: H-P 6-12.

East Clarendon 3

Green Sea Floyds 1

WP: Caleb Coker (6 1/3IP, 5H, 1R, 0ER, 6K, 1BB). LP: Williams (4IP, 5H, 3R, 2ER, 3K, 3BB).

LEADING HITTERS: EC: Ja’Shawn Montgomery 1-3, 3B, 1RBI.

RECORDS: EC 20-7.

NEXT GAME: East Clarendon will host TBA in Class A lower state playoffs at TBA Thursday.

Christ Church 3

McBee 2

WP:Carter (7IP, 6H, 2R, 2ER, 3K, 1BB). LP: Hunter Griggs (6IP, 4H, 3R, 1ER, 4K, 1BB).

LEADING HITTERS: M: Aiden Hughes 2-2; Richard Horton 1-2; Hunter Griggs 1-3; Landon Tedder 1-4.

RECORD: M 11-13.

Cheraw 5

Wade Hampton (H) 4

WP:Aiden Nolan (3 1/3IP, 0H, 2R, 2ER, 4K, 3BB). LP: Crestwell (6IP, 6H, 5R, 5ER, 4K, 2BB).

LEADING HITTERS: C: Brayden Micheal 1-3, 2B, 3 RBI; Will Quick 1-2, 1 RBI; Malachi Roscoe 2-3; Brendan Pace 1-3.

RECORD: C 18-10.

NEXT GAME: Cheraw will travel to TBA in Class 2A lower state playoffs at TBA Thursday.

Hanahan 16- 7

Marlboro County 5- 0

GAME 1

LP: Matt Miller (4IP, 9H, 7R, 7ER, 1K, 6BB).

LEADING HITTERS: MC: Markey Purvis 2-3 , 2 HR, 2 RBI; Gunner Jordan 1-4, HR, 2 RBI;Jonathan Westbay 2-4, 2B.

GAME 2

WP: Dotterwelch (5 2/3IP, 2H, 0R, 0ER, 7K, 2BB). LP: M Norris (6IP, 13H, 7R, 7ER, 2K, 4BB).

LEADING HITTERS: MC: Keyshad Staggers 1-2.

RECORDS: MC 15-10.

Carolina Academy 5

Hilton Head Prep 3

WP: Walker Joyner (5 1/3IP, 6H, 2R, 2ER, 4K, 3BB).

LEADING HITTERS: CA: Cole Bailey 1-2, 2B, 1 RBI; Dyson Lamb 2-3; Jason Grantham 1-3, 1 RBI; Tucker Kirby 3-4, 1 RBI.

RECORDS: CA: 15-5.

NEXT GAME: Carolina Academy will travel to Pee Dee Academy at 7 p.m. Wednesday.

Calhoun Academy 4

Lee Academy 1

WP: C Hayes (7IP, 4H, 1R, 1ER, 9K, 1BB). LP: Jessie Bowers (6IP, 4H, 3R, 3ER, 12K, 4BB).

LEADING HITTERS: LA: Clayton Catoe 2-3; Campbell Wilkes 2-3.

SOFTBALL

McBee 14

Ware Shoals 4 (6)

WP:Trinity Brigman (6IP, 5H, 4R, 3ER, 13K, 1BB).

LEADING HITTERS: M: Mary McKenzie 1-4, 2B, 2 RBI; Ava Tiller 2-2, 1 RBI; Cam Tiller 1-3, 1 RBI; Genna Newsome 1-3, 1 RBI; Lily Beasley 2-5, 1 RBI; Brigman 1-3, 1 RBI; Kendra Chestnut 2-4.

RECORDS: M 10-11.

NEXT GAME: McBee will travel to High Point Academy TBA Wednesday

Gilbert 3

Darlington 2

WP: Adams (7IP, 7H, 2R, 1ER, 4K, 2BB).

LEADING HITTERS: D: B Weatherford 1-4, 2B; A Williamson 2-4, 3B, 1 RBI.

Bamberg-Ehrhardt 9

Johnsonville 3 (10)

LP: Natalee Taylor (9IP, 8H, 8R, 5ER, 14K, 7BB).

LEADING HITTERS: J: Mackenzie Lawrimore 2-5,2B, 2 RBI.

BOYS GOLF

Hartsville finished 2nd Class A lower state

2.HARTSVILLE (314)

Jacob Pulling 72, Slayton Stokes 75, Barrett Stewart 79, Jarrett Kennington 88.

6. West Florence (331)

Jayce Newton 76,Will Barrett 83,Trace Edwards 85, Daniel Thompson 87.

8. SOUTH FLORENCE (353)

John Wiley Richardson 75, Ben Odell 92, Evan Alban 92, Chris Matthews 94.