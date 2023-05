SOFTBALL

West Florence 10

Westwood 0 (5)

WP: Annie Ruth Elliason (5IP, 1H, 0R, 0ER, 7K, 2BB). LP: Drakeford (4IP, 6H, 10H, 2ER, 7K, 4BB).

LEADING HITTERS: WF: Summer Holland 1-3, 2B, 2 RBI; Logan Moore 1-2, 2B, 2 RBI; Taryn Weatherford 1-3, 1 RBI; Abby Gibbs 1-3, 1 RBI.

RECORD: WF 15-8.

NEXT GAME: West will host North Myrtle Beach on Saturday.

Lugoff-Elgin 11

Hartsville 1 (5)

WP: Pickett (5IP, 4H, 1R, 0ER, K, 2BB). LP: Trinity Davis (3 1/3IP, 12H, 9R, 0K, 3BB).

LEADING HITTERS: H: Davis 1-3, 1 RBI.

RECORD: H 13-8

NEXT GAME: Hartsville will host Ridge View on Saturday.

Carolina Academy 10

The King’s Academy 7

WP: Lauren Sims (7IP, 6H, 7R, 3ER, 3K, 3BB).

LEADING HITTERS: CA: Ella Ham 1-2,2B; Lexi McCutheon 3-3, 2B, 2 RBI; Abby Walker 1-1, 2 RBI; Sims 2-3, 2 RBI.

RECORD: CA 3-9.

BASEBALL

Gilbert 2

Lake City 0

WP: Hardy (7IP, 6H, 0R, 0ER, 3K, 3BB). LP: Mykel Croker (7IP, 5H, 2R, 2ER, 0K, 0BB).

LEADING HITTERS: LC: Octavian McKnight2-3, 2B; Taevin Herring 2-3.

RECORD: LC 18-8.

Marlboro County 8

Hanahan 6

WP: Tristan Quick (4 1/3IP, 6H, 5R, 4ER, 3K, 1BB) LP: Gomes (4IP, 2H, 6R, 5ER, 6K, 3BB).

LEADING HITTERS: MC: Jonathan Westbay 2-4, 3B, HR, 4 RBI; Cam Hunt 1-3, 1 RBI; Gunner Jordan 1-4, 2B.

Philip Simmons 6

Darlington 5

WP: C Clifford (5IP, 6H, 5R, 5ER, 5K, 3BB). LP: Bryson Britt (5 2/3IP, 12H, 6R, 5ER, 3K, 0BB).

LEADING HITTERS: D: Milijah Holt 3-3, 2B, 1 RBI; Shane Oliver 2-4, 2 RBI;

RECORD: D 11-16

Barnwell 15

Kingstree 0 (4)

WP:T Boleman (1 1/3IP, 1H, 0R, 0ER, 1K, 2BB). LP: Scott (3IP, 8H, 12R, 7ER, 2K, 3BB).

LEADING HITTERS: K: X Dukes 1-2; Purnell 1-1; M Dukes 1-2.

Cheraw

Wade Hampton (H)

WP: Landon Sellers (5IP, 4H, 3R, 1ER, 6K, 2BB).LP: Creswell (4IP, 5H, 5R, 3ER, 4K, 1BB).

LEADING HITTERS: C: Kaden Johnson 2-3, 2B; Sellers 1-3, HR, 2 RBI; Brendan Pace 1-4, 1 RBI.

Edisto 18

Lee Central 4 (5)

WP: Shafer (5IP, 3H, 4R, 3ER, 8K, 3BB). LP: Jy McDaniel (4 1/3IP, 16H, 18R, 16ER, 2K, 4BB).

LEADING HITTERS: LC: Tycius Holloman 1-1, 2B, 1 RBI; JuJu Davis 2-3, 1 RBI.

Christi Church 6

McBee 5

WP: Carter (2 2/3IP, 1H, 0R, 0ER, 4K, 1BB) LP: Hunter Griggs (1IP, 3H, 2R, 2ER, 3K, 1K).

LEADING HITTERS: M: Landon Tedder 2-5, 2B, 3 RBI; Aiden Hughes 1-2, 1 RBI; J.J Melton 2-3, 1 RBI.

RECORD: M 10-12.

NEXT GAME: McBee will host Whitmire on Saturday.

East Clarendon 6

Green Sea Floyd 5

WP:Cade Cook (2IP, 2H, 0R, 0ER, 3K, 2BB).LP: Clark (5IP, 2H, 2R, 2ER, 2K, 7BB)

LEADING HITTERS: EC: Caleb Coker 1-3,2B, 2 RBI; Ja’Shawn Montgomery 1-1,2B, 1 RBI; Cullen McKenzie 2-4, 2 RBI; Gage Brown 1-3, 1 RBI.

RECORD: EC 19-7.

NEXT GAME: East Clarendon will play a TBD opponent on Monday.

Lake View 7

Low Country Leadership 1

WP: Zack Hunt (4IP, 1H, 1R, 0ER, 6K, 1BB) LP: Bishop (5 2/3IP, 5H, 3R, 2ER, 2K, 1BB).

LEADING HITTERS: LV: Hunt 1-2, HR, 2 RBI; Kason Herlong 2-4; Bryce King 1-2, 1 RBI; Braden Borders 2-3.

RECORD: LV 19-3

NEXT GAME: Lake View will play at TBD opponent on Monday.

Carvers Bay 11

Whale Branch 1 (5)

WP: Kendall Moore (3 1/3IP, 0H, 0R, 0ER, 9K, 2BB). LP: Lawton (4IP, 4H, 7R, 2ER, 3K, 6BB).

LEADING HITTERS: CB: Keith Coker 2-2, 2B, 1 RBI; Clark Jones 3-4, 2B, 2 RBI.

RECORD: CB 4-9.

NEXT GAME: Carvers Bay will travel to Low Country Leadership on Saturday.

Branchville 3

Johnsonville 2

WP: Looper (7IP, 2H, 2R, 2ER, 6K, 5BB) LP: J Cook (6IP, 5H, 3R, 1ER, 3K, 4BB).

LEADING HITTERS: J: Reid Baxley 2-2, HR, 2 RBI.

RECORD: J 10-5.

NEXT GAME: Johnsonville will host Hannah-Pamplico on Saturday.

Hannah-Pamplico 17

Military Magnet 0 (5)

WP: Logan Bass (2 1/3IP, 0H, 0R, 0ER, 4K, 2BB).

LEADING HITTERS: H-P: Bass 2-3, 2B, 3B, 1 RBI; Ty Daves 5-5, 2B, 2 RBI; Daniel Chandler 2-2, 1 RBI; Ja’Marcus Williams 1-3, 2 RBI; Boone Johnson 2-4, 1 RBI.

RECORD: H-P 4-11.

NEXT GAME: Hannah-Pamplico will travel to Johnsonville on Saturday.

Latta 10

St. John’s 1

WP: Collin Minshew (6IP, 1R, 0R, 0ER, 11K, 1BB).

LEADING HITTERS: L:Eli Jones 1-4,2B, 1 RBI; Mason Weatherford 1-3,2B, 1 RBI; Collin Minshew 1-4,2B, 2 RBI; Seth Minshew 3-4, 2 RBI; Justin Stutler 1-4, 2 RBI.

RECORD: L 21-4.

NEXT GAME: Latta will play a TBD opponent on Monday.

BOYS' GOLF

Johnsonville 342

Carvers Bay 372

East Clarendon 402

JOHNSONVILLE (342)

Wyatt Griffith 77, Macoy Feagin 87, Taylor Davis 87, Payne Alford 91.

OTHER SCORES: Marion defeated Academic Magnet 11-10 in eight innings and will travel to Wade Hampton on Saturday. James Island defeated West Florence 6-0 in girls' soccer playoffs.