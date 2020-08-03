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FLORENCE, S.C. – The S.C. American League state playoffs will have to wait one more day to begin – at least in the Pee Dee.

With the looming threat of inclement weather from Hurricane Isaias, the decision was made early Monday to postpone all of the local playoff contests. Every best-of-three series will now begin Tuesday, and American Legion Field will serve as the host site for several junior/senior doubleheaders this week.

On the senior side, Florence and Camden will play all of their games at Legion Field, with Camden serving as the home team for Game 2. All games are slated to begin around 7:30 p.m.

Prior to Tuesday’s contest, Hartsville Black and Florence Green will open their series at Legion Field at 5 p.m. On Wednesday, Florence Blue will host Hartsville Red at 5 p.m. for Game 2 of that series and Thursday will feature Florence Green and Hartsville Black returning for Game 3, if necessary.

Hartsville Red will host Florence Blue for Games 1 & 3 at Jimmy White Park, with each contest slated to begin at 6 p.m. Florence Green will travel to Jimmy White Park to face Hartsville Black on Wednesday at 6 p.m. for Game 2.

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