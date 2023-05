SOFTBALL

South Florence 17

Irmo 1 (3)

WP: Payton Perry (3IP, 2H, 1R, 0ER, 2K, 1BB).

LEADING HITTERS: SF: Kameron Cotton 1-3, 2B, 2 RBI; Sidney Morgan 2-3, 2 RBI; Alaina Floyd 1-1, 2 RBI; Ryleigh Hux 1-1, 3 RBI; Perry 2-2, 3B, 5 RBI.

Hartsville 11

May River 1 (5)

WP: Trinity Davis (3IP, 4H, 1R, 1ER, 4K, 2BB).

LEADING HITTERS:H: Caydon Thompson 2-2, 2 HR, 2 RBI; Myah Harvey 1-3, 2B, 1 RBI; Avarie Easters 1-3, 2B, 2 RBI.

BASEBALL

Loris 5

Lake City 3

WP: Huff (7IP, 9H, 3R, 3ER, 4K, 1BB) LP: Blayne Edwards (2 2/3IP, 1H, 0R, 0ER, 1K, 1BB).

LEADING HITTERS: LC: Ocravian McKnight 2-4, 1 RBI; Taevin Herring 2-3, 2B; Breyon Burgess 2-3, 2B,1 RBI; Blayne Edwards 1-3, 3B.

RECORD: LC 18-7.

NEXT GAME: Lake City will host Gilbert at TBA in Class 3A lower state District VI Thursday.

Marlboro County 5

Aynor 3

WP:Matt Miller (6IP, 7H, 3R, 0ER, 0K, 0BB).

LEADING HITTERS: MC: Jonathan Westbay 2-4, 2B; Gunner Jordan 4-4, 3 RBI.

RECORDS: MC 14-8.

NEXT GAME: Marlboro County will travel to Hanahan at TBA in Class 3A lower state District VII Thursday.

Georgetown 3

Darlington 2

WP: Powell (7IP, 6H, 2R, 2ER, 6K, 3BB).LP: Shemar Simes (6IP, 2H, 3R, 3ER, 6K, 7BB).

LEADING HITTERS: D: Milijah Holt 1-3, 2B, 1 RBI.

RECORDS: D: 11-15

NEXT GAME: Darlington will travel to TBA in Class 3A lower state District VIII at TBA Thursday.

Bishop England 22

Lee Central 2 (4)

WP:Winer (1IP, 1H, 0R, 0ER, 1K, 1BB) LP: JuJu Davis ( 3IP, 6H, 18R, 8ER, 0K, 5BB).

LEADING HITTERS: LC: Jy McDaniel 2-2, 1 RBI.

RECORD: LC 4-14.

NEXT GAME: Lee Central will host Edisto in Class 2A lower state District V at TBA Thursday.

Cheraw 17

Marion 7 (5)

WP: Aiden Nolan (3IP, 2Hm 2R, 2ER, 1K, 5BB). LP: Jordan Wiggins (3IP, 6H, 10R, 8ER, 2K, 2BB).

LEADING HITTERS: M: Ya’Veon Brunson 2-3, 2B, 1 RBI; Jamorius Wilson 1-2, 2B, 2 RBI. C: Malachi Roscoe 1-3, 2B, 1 RBI; Landon Sellers 3-3, 2B, 5 RBI; Will Quick 1-3, 2 RBI; Bredan Pace 2-3, 2 RBI.

RECORD: C: 16-10. M: 7-18.

NEXT GAME: Cheraw will play TBA in Class 2A lower state District VI at TBA Thursday. Marion will play TBA in Class 2A lower state District VI playoffs at TBA Thursday.

Oceanside Collegiate 28

Kingstree 0 (3)

WP:Jarnagin (2IP, 0H, 0R, 0ER, 6K, 1BB). LP:Brown (2/3IP, 14H, 25R, 18ER, 1K, 6BB)

NEXT GAME: Kingstree will travel to Barnwell in Class 2A District VII at TBA Thursday.

McBee 17

Whitmire 16

WP: Cohen Reid (3 1/3IP, 2H, 2R, 2ER, 2K, 3BB).

LEADING HITTERS: M: Cooper Wallace 1-4, 2B; L Tedder 2-6; Hayden Griggs 1-2, 2 RBI; Evan Talbert 3-3, 3 RBI; Richard Horton 3-4, 2 RBI; Evan Norris 1-4, 1 RBI; Aiden Hughes 1-2, 3 RBI; JJ Melton 1-3, 1 RBI; Reid 2-3. 3 RBI.

RECORD: M 10-11

NEXT GAME: McBee will travel to Christ Church in Class A District 1 playoffs at TBA Thursday.

East Clarendon 18

Palmetto Scholars Academy 1 (3)

WP:John Micheal Hardy (1IP, 1H, 0R, 0ER, 2K, 0BB).

LEADING HITTERS: EC: J’Shawn Montgomery 2-2, 2B, HR, 2 RBI; Chase Williamson 1-1, 1 RBI; Dawson Beard 2-2, 2B, 4 RBI; Hardy 1-1, 1 RBI; Foster Matthews 1-2, 1 RBI; Rod Shaw 1-1, 1 RBI; Micheal Morris 1-2, 1 RBI.

Lake View 11

Whale Branch 0 (4)

WP:Chase Price (4IP, 1H, 0R, 0ER, 9K, 0BB)

LEADING HITTERS: LV: Chris McGill 1-2, 2 RBI; Luke King 1-1, 1 RBI; Noah Cribb 2-2, 1 RBI; Ian Capps 1-3, 2 RBI.

RECORD: LV 18-3.

NEXT GAME: Lake View will host Lowcountry Leadership in Class A District VI at TBA Thursday.

Lowcountry Leadership 14

Carvers Bay 3

WP: Early (5IP, 5H, 3R, 3ER, 4K, 5BB).LP: Brantley Jones (3 1/3IP, 4H, 6R, 1ER, 4K, 5BB).

LEADING HITTERS: CB:Jordan Grier 2-2, 2B, 1 RBI.

Branchville 5

Hannah-Pamplico 4

LP: Payton Farmer (6 2/3IP, 8H, 5R, 3ER, 4K, 3BB).

LEADING HITTERS: H-P: Ty Daves 1-3, 2B; Jamarcus Williams 3-3, 2 3B, 1 RBI; Boone Johnson 2-4, 1 RBI; Josh McNeil 3-4, 1 RBI.

Johnsonville 16

Military Magnet 0 (3)

WP: Caden Jackson (3IP, 0H, 0R, 0ER, 6K, 1BB).

LEADING HITTERS: J: Landyn Cribb 1-1, 2B, 2 RBI; Zaghee Davis 1-1, 3B, 2 RBI; Braxton DeCamp 1-1, 1 RBI; Jackson Eaddy 1-1, 1 RBI; Larkin Powell 1-1, 1 RBI.

Latta 11

Bethune-Bowman 1 (5)

WP:Eli Henderson (2IP, 1H, 0R, 0ER, 5K, 0BB).

LEADING HITTERS: L:Collin Minshew 1-1, 2B, 2 RBI; Justin Stutler 1-2, 2 RBI; Mason Weatherford 1-2, 3B, 1 RBI; Eli Jones 1-1, 1 RBI.

Lee Academy 15

Clarendon Hall 2 (6)

WP: Logan Arrants (6IP, 1H, 2R, 0ER, 9K, 1BB).

LEADING HITTERS: LA: Jessie Bowers 3-3, HR, 2 RBI; Clayton Catoe 3-5, 2 RBI; Cole Thompson 1-2, 2 RBIssie; Hampton Gaskins 2-3, 1 RBI; Lance Freidenberger 1-3, 3 RBI.

Dorchester Academy 12

The King’s Academy 1 (6)

LP: Gavin Moore (5IP, 12H, 8R, 7ER, 3K, 2BB)

LEADING HITTERS: TKA: Lucas Fields 1-1, 1 RBI.

Williamsburg Academy 10

Hilton Head Christian 9

WP: Landon Strong (2 1/3IP, 6H, 4R, 4ER, 2K, 1BB).

LEADING HITTERS: WA: Layton Morris 2-3, HR, 3 RBI; Bradley Muldrow 3-5, 2 RBI; Wes Smith 3-4, 1 RBI; Holden Baylor 1-1, 2 RBI.

Orangeburg Prep 7

Florence Christian 3

LP: Tanner Lewis (2IP, 2H, 4R, 4ER, 2K, 2BB).

LEADING HITTERS: FCS: Austin Howard 2-2, 2B, 3 RBI.

Pee Dee Academy 16

Greenwood Christian 1 (4)

WP:John Hucks (4IP, 2H, 1R, 0ER, 1K, 1BB). LP: Patterson (2 1/3IP, 6H, 6R, 2ER, 1K, 0BB).

LEADING HITTERS: PDA: Coleby Sinclair 2-3,HR, 3 RBI; Bennett Causey 3-4, 1 RBI; Miles Trussell 1-2, 1 RBI; Landon Nobles 3-4, 4 RBI; Landyn Tyler 1-3,2B, 2 RBI; Hucks 2-3, 2B,2 RBI; Colby Richardson 1-2, 2 RBI.

Hammond 6

Trinity Collegiate 4

WP: Weinbach (6 1/3IP, 6H, 2R, 1ER, 7K, 1BB) LP: Mac Faile (4IP, 3H, 3R, 1ER, 3K, 0BB).

LEADING HITTERS: TCS: Tucker Galloway 3-3, 2B, 1 RBI; Grayson Benehaley 1-1, 1 RBI.

Hilton Head Prep 2

Carolina Academy 1

WP -- Peyton Bullock (7.0 IP, 3 H, 1 R, 1 BB, 6 K’s). LP -- Walker Joyner (6.0 IP, 3 H, 2 R, 4 BB, 6 K’s)

LEADING HITTERS -- CA: Walker Joyner 1-3 Double; Peyton McCutcheon 1-3; Walker McCutcheon 1-3.

Other Score: St. John’s defeat Hemingway 22-0.

BOYS' TENNIS

Trinity Collegiate 6

Pinewood Prep 0

SINGLES

Miroslav Jordin (TCS) def. Alex Hylton 6-2, 6-1; Ian Royce (TCS) def.; Nolan Dippley 6-1, 6-1; Heyward Brown (TCS) def. Gabin Murray 6-0, 6-0; Austin Pace (TCS) def. Luis Blading 6-0, 6-0; Evan Watts (TCS) def. Harrison Reynolds 6-1, 6-2; Michael Gregory (TCS) def. Joseph Moore 6-0, 6-1.

Other Scores: West Florence defeated Irmo 5-0 , Bluffton defeated Hartsville 9-0 om Class 4A Girls Soccer Playoffs. Waccamaw defeated Marlboro County 11-0 in Class 3A state playoffs. York Prep defeated GSSM 3-1 in Class 2A girls state playoffs.