Marion High School announces first quarter honor roll

MARION, S.C. – Marion High School released the names of the students earning honor roll recognition for the first quarter.
Freshman
(A)Ta’Nyia Abrams, Allyana Brice, Tamyra Gray, Emily Grice, Diamond Mason, Ra’Kyah Mason, Ja’Mariah McCall, Sha’mya McCall, William Moore, Ivan Morley, Alaya Nelson, Zackarias Page, Karma Reddick, Ja’lea Stevenson, Ni’Asia Thompson
(AB) Yesme Abubakar, Bryce Barnhill, Joshua Barnum-Sanders, Skylar Campbell, Emma Chandler, Ari’Anna Dargan, Rhymere Davis, Hazel Donnelly, Jacire Eaddy, Oscar Foxworth, Brooklyn Gamble, Gabrielle Glenn, Aajiah Gurley, Ja’Naiya Gurley, Trevon Hamilton, Nathan Hayden, Landan Hertel, Mackenzie Johnson, Jamori Jones, Markazha Jones, Javen Legette-Livingston, Demetrieus Little, Jakari Narciso, Kimora Sarvis, Kristin Shaw, Zhe’Nique Thompson, Deltoria Todd, Bintou-Sariya Washington-Sabo, Jalena Waters, Maliyah Williams
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Sophomores
(A) Savaih Allen, Devyn Graham, Heath Gray, Samuel Mata, Carlos Mejia, Tyla Morris, Tanasia Reed, Valeria Sanchez, Selena Shelley, Emily Wilson, Alexis Williamson
(AB) Kloie Blake, Ryan Bryant, Kyra Caesar, Peyton Caulder, Iyonna Castro, Lilliana Chacon, Zhavaya Cross, Jamerson Davis, Nevaeh Gamble, Amanda Grate, Nyaisha Grant, Isaiah Hayden, Donovan Hughes, Da’Marious Legette, Alyssa Little, Javon Long, Jermel McRae, Faith Mozeak, La’Niya Narciso, Zykierra Nixon, Re’Asia Page, Dramere Pearson, Demeaura Portis, La’Quintin Pratt-Lester, Zoi Spry, Georgeana Taylor
Juniors
(A) Ta’Niyah Applewhite, Parker Bailey, Rickia Bethea, Marcus Brunson, Tania Charles, Olivia Collins, Robernique Crawford, Sha’Riah Davis, Jazmyn Dix, Payton Floyd, Koulston Hartson, Sydney Hufford, Jada Leonard, Rodrick McRae, Mary Skipper
(AB) Marilyn Aland, Iyonna Cribb, Bre’Asia Davis, Ka’miya Davis, Jacody Foxworth-Collins, Zaire Gilliam, Karis Gumlaw, Ja’Nyah Gurley, Tamerra Hall, Kaden Hughes, Naz’ania Hunt, Tyion James, Jokhia Johnson, Tanasia Kirby, Hailie Lebiedz, Legend Lewis, Jada McDuffie, Breanna Moore, Aiden Mulholland, Jacobie Narciso, JaQuez O’Neal, Daylanta Pratt-Lester, Illyana Robinson, Ty’Qavis Sanders, Tyshawn Sanders, Ny’Asia Taylor, Kristen Townsend, Ja’Liah Waiters, Devariq White, Lamiyah Wilson
Seniors
(A) Bryan Barnhill, Kaylee Beckstrand, Jamari Blanks, Noel Challa, Heaven Collins, Alissa Crawford, Jada Crawford, Kendall Elliott, Ashley Genwright, Navaeh Gillard, Grayson Hartson, Trinati Hemingway, David Herring, Margaret Herring, Saniyha Howard, Aashish Jayapuram, Mallorie Jones, Hayley Kenney, Ty’Anna Legette, Jakyla McGill, Mariyah Mitchell, Cher Mucerino-McCray, Mahika Patel, Charlie Richardson, Bailey Roberts, Connor Shelley, Tyler Simmons, Janasia Stanley, Travis Stuckey, Christopher Townsend, Dymond Warren
(AB) Ashley Arzola, Monica Bethea, Emily Britt, Savannah Campbell, Alona Castro, Amira Davis, Zakirah Davis, La’Niya Ford, Ronald Genwright, Ar’Moni Godbolt, Tyler Heyward, Christopher Hopkins, Alexandra Howell, Ja’Marion Legette, Tania Legette, Anthony Lester, Adora Lloyd, Tyasia McClain, Dreliek Pearson, Jamiliah Rawlings, Jana’zjah Rogers, Diamond Sheppard, Ethan Swinton, Ja’mya Washington, Ra’Naja Wilds, Makayla Zapata